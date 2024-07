Sénégal: La compagnie nationale italienne ITA Airways inaugure une ligne directe Rome-Dakar

Diass — La compagnie nationale italienne, ITA Airways, a inauguré mercredi une ligne directe Rome-Dakar, à raison de quatre vols par semaine, a constaté l'APS.

" On est fier aujourd'hui pour l'inauguration de la ligne Dakar-Rome d'Ita Airways, la compagnie nationale d'Italie", a dit Pierfrancesco Carino, vice-président d'Ita Airways.

Ngor Ndiaye, l'ambassadeur du Sénégal en Italie, a souligné que "cette nouvelle compagnie va renforcer les relations entre le Sénégal et l'Italie". " L'Italie et le Sénégal sont désormais plus proches l'un de l'autre. Il s'agit d'un efficace instrument commercial entre les entreprises du Sénégal et de l'Italie. Et c'est une excellente opportunité pour renforcer les relations économiques, culturelles, touristiques et commerciales entre les deux pays", a relevé le diplomate.

Selon M. Carino, " la compagnie va opérer avec quatre vols par jour qui vont connecter Dakar à la ville de Rome". Ce qui s'inscrit dans une volonté d"' accélérer les échanges touristiques culturels et de business entre le Sénégal et l'Italie".

"Les vols seront opérés avec un Airbus 321, une nouvelle génération d'Ita Airways, avec moins de 20% d'émission de gaz à effet de serre", a-t-il précisé.

Manel Fall, le représentant du ministre du Tourisme à la cérémonie d'inauguration, a rappelé que cette nouvelle ligne va contribuer à renforcer l'attraction touristique du Sénégal.

" Cette nouvelle ligne constitue une opportunité importante pour la promotion des cultures. Elle confirme l'attractivité de notre plateforme aéroportuaire et va contribuer à renforcer l'attraction touristique du Sénégal", a-t-il souligné.