Sénégal: Un projet reboise plus de 3000 hectares de mangrove dans le Saloum et en Casamance

Ziguinchor — Un projet dénommé "Allcot ABC mangrove Sénégal" dit avoir reboisé quelque 3.000 hectares de mangrove dans le delta du Saloum (centre) et en Casamance (sud) en deux ans, sur un objectif de 7000 hectares à reboiser.

"Le projet Allcot ABC mangrove Sénégal vise à reboiser 7000 hectares de mangrove dans le delta du Saloum et en Casamance. Actuellement, durant les deux premières années, nous avons pu reboiser 3000 hectares et quelques", a déclaré Ousmane Fall Sarr, manager général de ce projet.

Ousmane Fall Sarr intervenait lors du lancement de la troisième campagne de reboisement du projet "Allcot ABC mangrove Sénégal", jeudi à Ziguinchor, en présence de plusieurs élus locaux et acteurs de développement de la région.

"Cette année, nous comptons reboiser plus de 2.000 hectares au niveau des différents sites identifiés en Casamance et au delta du Saloum", a indiqué M. Sarr, rappelant l'importance de l'écosystème mangrove pour la régénération des poissons et pour la protection côtière.

"Nous avons constaté que dans ces différents sites identifiés en Casamance et au delta du Saloum, il y a une déforestation des mangroves qui est là et à laquelle il faut faire face", a-t-il fait observer.

Le projet "Allcot Blue Carbon mangrove Sénégal" bénéficie de l'accompagnement du ministère en charge de l'environnement, de la direction des Parcs nationaux, des Aires marines protégées, des Eaux et forêts et des communautés locales.

%

"Nous voulons contribuer à la préservation globale de cet écosystème qui est fondamental pour la Casamance qui regorge de beaucoup de potentialités économiques", a déclaré son manager général.

Le lancement de sa troisième campagne de reboisement offre l'opportunité de partager la vision des acteurs concernés en termes de mise en œuvre du projet mangrove et respect des dispositions requises pour assurer une bonne exécution des activités, a expliqué Ousmane Fall Sarr.

"Nous allons partir sur le terrain en collaboration avec les populations pour démarrer la campagne de reboisement", a-t-il dit.

L'objectif assigné au projet est de reboiser 97 hectares de ladite réserve, a souligné le lieutenant-colonel Pathé Baldé, conservateur de la réservation ornithologie de Kalissay, rappelant que les mangroves contribuent à lutter contre le phénomène de changement climatique.

"Le fait de reboiser la mangrove n'est pas fortuit", a avancé le lieutenant-colonel Pathé Baldé. "Dans la mangrove, a-t-il indiqué, il y a différentes espèces qui se reproduisent (crevettes, les poissons de petites tailles)", mais aussi "d'autres espèces qui s'accrochent à la mangrove telles que les huîtres, entre autres".

"Nous allons nous positionner dans la mobilisation communautaire pour davantage d'implication des communautés par rapport à ce programme de reboisement de mangroves", a promis le président du comité de gestion de l'aire marine communautaire protégée de Niamone, Cheikh Oumar Tidiane Sonko.

Il a fait observer "beaucoup de sites [sont] dégradés au niveau de l'aire marine communautaire protégée de Niamone, non sans signaler que l'année dernière, "207 hectares" avaient été reboisés. "Cette année, nous projetons de reboiser environ 275 hectares", dit-il.

Le projet "ABC mangrove Sénégal", à travers ses activités de restauration de la mangrove par la conduite de plans de reboisement au Saloum et en Casamance, veut contribuer à l'atténuation de l'impact du changement climatique par la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la conservation des écosystèmes, selon un dossier de presse.

Les activités du projet devraient également se traduire par un renforcement du développement durable dans les zones d'intervention, "en fournissant des emplois permanents et temporaires et de nombreux avantages économiques et sociaux à des milliers de ménages", ajoute le document.