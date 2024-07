Sénégal: L'USSEIN lance un salon dédié à la géomatique et à l'intelligence artificielle

Khelcom Birane (Kaolack) — L'université du Sine-Saloum El Hadji Ibrahima Niass (USSEIN) de Kaolack (centre) a procédé jeudi au lancement de la première édition de son salon dédié à la géomatique et à l'intelligence artificielle, avec l'ambition de contribuer à promouvoir les applications réalisées au Sénégal dans ce domaine.

La cérémonie de lancement du salon s'est déroulée au campus pédagogique de Khelcom Birane, dans le département de Guinguinéo.

"Cette initiative vise à mettre la lumière sur toutes les applications qui sont réalisées au Sénégal à travers la géomatique et l'intelligence artificielle sur diverses thématiques, en rassemblant, pendant deux jours, les acteurs autour du géospatial et de l'intelligence artificielle [...]", a expliqué Labaly Touré, enseignant-chercheur à l'USSEIN.

Selon lui, par le biais de cet atelier, l'université du Sine-Saloum compte amener les acteurs à "se lancer vers les perspectives de l'avenir pour l'Afrique et le Sénégal", relativement à la géomatique et à l'intelligence artificielle.

Pendant deux jours, le salon va offrir aux acteurs de l'écosystème géomatique l'opportunité d'échanger sur les méthodes et les démarches scientifiques, tout en permettant aux étudiants de rencontrer des acteurs du secteur privé, leurs futurs employeurs, pour comprendre les besoins du marché de l'emploi dans ce domaine.

%

"Nous sommes conscients que la géomatique et l'intelligence artificielle sont deux jumeaux qui doivent aller de pair. C'est pourquoi nous avons tenu ce salon pour pouvoir avoir les combinaisons possibles face aux enjeux et aux perspectives durables autour de ce concept", a indiqué M. Touré, coordonnateur de la filière géomatique de l'université du Sine-Saloum.

Selon Labaly Touré, ce salon se veut annuel et ambitionne de répondre aux ambitions de l'université du Sine-Saloum où existe un cursus de licence et master en géomatique suivis par des étudiants en même temps initiés à l'intelligence artificielle.

"Aujourd'hui, nous sommes la structure la mieux placée pour organiser un salon sur cette thématique. Parce que nous avons, depuis le départ, compris les enjeux des thématiques d'avenir. C'est un moyen pour nous de montrer le savoir-faire de nos étudiants qui, demain, vont montrer aussi les applications qu'ils ont eu à développer durant leur cursus", a-t-il dit.

Selon Mathieu Bécue, attaché de coopération, innovation et économie numérique à l'ambassade de France au Sénégal, "ce salon s'intègre dans un projet plus global, celui du renforcement de l'écosystème d'innovation dans le domaine de l'usage de données satellitaires".

"Nous étions dans cette université lors du lancement du master en géomatique. Et dans la continuité de ces actions, il était important de pouvoir aussi, sur initiative de ce master et des étudiants, porter un sujet extrêmement important entre deux domaines technologiques particulièrement forts, que sont les données satellitaires et l'usage de l'intelligence artificielle", a dit M. Bécue.

Il estime que ce salon, "probablement le premier sur le continent africain traitant de ces deux dimensions, est une opportunité très forte pour l'avenir des jeunes et du développement économique du Sénégal".

Le professeur Diégane Diouf, directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) sciences sociales et environnementales de l'université du Sine-Saloum, juge de son côté que l'importance de ce salon tient au fait que l'intelligence artificielle et la géomatique "sont des disciplines très importantes pour l'économie et la société".

"L'autre aspect, c'est que l'université doit continuer à jouer son rôle, non seulement dans la formation et la recherche, mais aussi dans le service à la communauté", a fait valoir l'enseignant-chercheur, s'exprimant au nom de la rectrice de l'USSEIN, professeur Ndèye Coumba Touré Kane.