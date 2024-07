Maroc: Une prestigieuse décoration de l'Association Colombienne de la Presse et des Médias décernée à l'ambassadeur du Maroc à Bogota

Bogota — L'ambassadeur du Maroc en Colombie, Mme Farida Loudaya, a été décorée de la « Médaille de l'Ordre Droit et Démocratie Francisco de Paula Santander », catégorie "Grand-croix Extraordinaire", décernée par l'Association Colombienne de la Presse et des Medias, la plus importante corporation médiatique de ce pays sud-américain.

La décoration a été remise jeudi à Mme Loudaya en reconnaissance de « son rôle actif dans le renforcement et la consolidation des relations entre les deux pays », depuis sa nomination dans ce pays en 2016.

Mme Loudaya a reçu la prestigieuse médaille des mains de la présidente de l'Association Colombienne de la Presse et des Medias, Mme Marta Blanco de Lemos, lors d'une cérémonie solennelle organisée au siège du Musée Francisco de Paula Santander, en présence de plusieurs personnalités colombiennes, notamment le ministre des technologies de l'information et des communications, M. Mauricio Lizcano.

Lors de cette cérémonie marquée par l'intonation de l'hymne national du Maroc par l'orchestre de la Police Nationale colombienne, Mme Loudaya a indiqué que cette décoration constitue une forte reconnaissance du rôle que joue le Royaume en tant qu'acteur clé, non seulement au niveau régional et continental, mais également au niveau mondial, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Exprimant sa gratitude aux organisateurs pour l'honneur qui a été fait au Maroc à travers la personne de sa représentante en Colombie, Mme Loudaya a souligné l'engagement du Royaume en faveur d'une "promotion dynamique de la coopération Sud-Sud", ainsi que du rôle joué par le Royaume dans "le rapprochement de l'Afrique et du Monde Arabe avec l'Amérique Latine".

Pour sa part, M. Gustavo Casasbuenas, Président Exécutif de l'Association Colombienne de la Presse et des Medias, a salué « l'action remarquable de Mme Loudaya pour le développement des relations bilatérales » dans tous les domaines, ajoutant que cette distinction se veut un hommage aux efforts louables déployés par l'Ambassade du Maroc en Colombie, pour promouvoir l'amitié indéfectible et la connaissance mutuelle entre les peuples marocain et colombien.