Maroc: Conseil d'administration de la SMIT - Mme Ammor souligne la dynamique 'exceptionnelle' du tourisme

Rabat — La ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a souligné mercredi, lors du Conseil d'administration de la Société Marocaine d'Ingénierie Touristique (SMIT), la dynamique exceptionnelle du tourisme marocain sous le Leadership éclairé de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Mme Ammor a ainsi mis en avant les avancées significatives de la feuille de route, notamment au niveau des leviers stratégiques que sont la capacité aérienne, la formation, ainsi que l'offre d'hébergement et d'animation, pour lesquelles la SMIT joue un rôle crucial, indique un communiqué du ministère.

Pour renforcer l'offre touristique, plusieurs initiatives ont été lancées, comme le programme national Go Siyaha qui vise à accompagner 1.700 entreprises touristiques, ou encore Moukawala Siyahia qui offre un appui financier et technique aux entreprises touristiques au niveau des régions. Le ministère cite également les programmes d'incubation dans les secteurs de la gastronomie, du gaming et du digital pour faire émerger des activités d'animation créatives et innovantes, ainsi que ceux liés à la mise en valeur touristique de plusieurs villages ruraux.

Par ailleurs, plusieurs projets locomotives de la feuille de route ont d'ores et déjà abouti à la signature de protocoles d'accord avec des investisseurs étrangers. Lors de ce conseil, un focus particulier a été accordé à l'investissement dans l'hébergement, en rappelant le lancement du programme gouvernemental Cap Hospitality qui propose un mécanisme de financement inédit dédié à la remise à niveau du parc hôtelier marocain.

Mme Ammor a également souligné les efforts de la SMIT pour trouver des repreneurs pour les hôtels fermés et stimuler l'investissement dans de nouvelles capacités, en vue d'atteindre les objectifs ambitieux de la vision 2030 et répondre aux besoins des événements sportifs à venir.

En soulignant le rôle central que joue l'investissement privé dans la feuille de route du tourisme, la ministre a affirmé, selon le communiqué, qu'un cadre incitatif solide est en place, avec des opportunités d'investissement attractives et des perspectives de rentabilité prometteuses.

"Nous devons saisir ce momentum pour attirer des investissements à fort impact pour le tourisme de notre pays, et la SMIT est amenée à jouer un rôle clé dans cette dynamique", a-t-elle ajouté. Pour sa part, le directeur général de la SMIT, Imad Barrakad, a confirmé la croissance continue des investissements privés au premier semestre 2024, avec l'ouverture de plusieurs établissements sous des enseignes de renom.

Il a, en outre, réaffirmé l'engagement de la SMIT à collaborer avec les parties prenantes pour promouvoir les opportunités d'investissement touristique au Maroc et accélérer la cadence, en anticipation des événements majeurs tels que la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2030.