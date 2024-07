ORAN — Les festivités célébrant le 62ème anniversaire des fêtes de l'indépendance et de la jeunesse ont donné lieu, jeudi dans les wilaya de l'Ouest du pays, à la distribution d'un grand nombre de logements, l'inauguration et la baptisation d'édifices et projets, et ce sous la supervision des autorités de wilayas, en présence de la famille révolutionnaire.

A Oran, le réseau de gaz naturel a été mis en service en faveur de 187 familles au village de Sidi Bakhti, dans la commune de Aïn El Kerma, un projet ayant nécessité 296,7 millions de DA. Des permis de construire ont été délivrés dans ce village pour la réalisation de 25 habitations rurales.

Dans la nouvelle ville "Ahmed Zabana" de la commune de Misserghine, la première pierre du projet de réalisation d'un lycée de 1.000 places a été posée, outre l'inauguration d'un nouveau CEM d'une capacité de 1.000 places, baptisé au nom du Moudjahid défunt Rabah Bitat.

L'établissement hospitalier spécialisé en oncologie pédiatrique d'El Hassi de la ville d'Oran a été renforcé, à cette occasion, par la mise en service d'un accélérateur de radiothérapie sophistiqué.

Une école privée a été visitée, qui sera mise en service lors de la prochaine rentrée scolaire.

Dans la commune de Bir El Djir, un bureau de poste a été inauguré, à cette occasion à Haï Sidi Bachir, en plus d'un établissement hôtelier et un stade de proximité .

Dans la wilaya de Sidi Bel Abbes, la cérémonie de remise de clés de 1.777 logements a été organisée, portant sur 447 logements promotionnels aidés (LPA), 830 aides à l'habitat rural, 500 aides destinées à l'habitat dans le cadre des lotissements sociaux des Hauts plateaux, répartis sur dix communes.

Plusieurs Moudjahidine et Ayants-droit, des retraités de corps de sécurité et certains sportifs vainqueurs durant la saison sportive 2023-2024 ont été honorés.

Au douar Henaicha (commune de Amarna), le réseau de gaz naturel a été mis en service au profit de 105 familles, en plus du coup d'envoi des travaux d'aménagement du stade communal de Hai Houria, au chef-lieu de wilaya.

Dans ce cadre, le coup d'envoi du plan bleu a été donné en faveur de 1.800 enfants en direction des plages de la wilaya de Aïn Temouchent. Il est prévu, lors de la séance du soir, l'ouverture du festival local des cultures populaires de la commune de Sidi Bel Abbes.

A El Bayadh, une cérémonie de la pose de la première pierre pour la réalisation d'un hôpital d'une capacité de 60 lits, dans la nouvelle ville de la commune de Brizina, a eu lieu, pour lequel une enveloppe financière estimée à plus de 1,3 milliard de dinars a été allouée, sachant que le délai de réalisation a été fixé à 20 mois. La même collectivité locale a également assisté à la mise en service du réseau électrique de 43 exploitations agricoles.

Dans la wilaya déléguée de Labiodh Sidi Cheikh, le réseau électrique a été mis en service pour 55 exploitations agricoles dans les communes d'Arbouet et Chellala, en plus de la pose de la première pierre pour la réalisation de 100 logements publics locatifs dans la commune de Labiodh Sidi Cheikh.

Dans la commune d'Arbouet, une salle de soins et une piscine de proximité couverte ont été mises en service. Le programme comprend aussi la présentation d'activités et d'exhibitions juvéniles et sportives par plusieurs clubs et associations.

Les festivités de cet anniversaire historique ont été marquées dans la wilaya de Saïda par la distribution de 3.042 habitations de différents programmes, des aides à l'habitat rural et à l'auto-construction. Ce quota d'habitat est réparti sur 228 logements publics locatifs, 60 logements promotionnels aidés (LPA), 143 logements location/vente (AADL), 2.392 arrêtés d'aides à l'habitat rural et 220 autres d'aides à l'auto-construction dans le cadre du programme des Hauts plateaux et du sud.

A cette occasion, deux stades de football couverts en gazon artificiel ont été inaugurés, avec le coup d'envoi des travaux de deux projets d'alimentation en eau potable à Hai 250 logements et d'alimentation en électricité du lotissement des 970 assiettes sociaux d'auto-construction.

A Tissemsilt, le projet de maintenance et de bitumage du chemin vicinal N 8, reliant la route nationale RN 14 et le douar Aïn Abbad, dans la commune de Layoune sur une distance de 3,5 km a été mis en service, un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme complémentaire de développement, dont le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a consacré à la wilaya.

Le réseau d'approvisionnement en gaz naturel a également été mis en service au profit de 133 familles au douar de Chaâba (commune de Theniat El Had), et une salle de soins portant le nom du Martyr Ahmed Chabil a été inaugurée dans la même collectivité locale. Cet établissement de santé a connu une opération de restauration dans le cadre du même programme complémentaire. Un réseau de distribution d'eau potable a aussi été mis en service au profit du village de Thailaba dans la commune de Laayoune.

A Mostaganem, un projet de raccordement électrique du village de Khalaifia, dans la commune de Sidi Bel Attar, a été mis en service. Le réseau du gaz naturel a également été mis en service pour environ 300 foyers du village d'Ouled Attia, dans la commune de Sirat, tandis que la partie supérieure de la commune voisine d'Aïn Nouissy a bénéficié d'une opération similaire.

Dans la zone industrielle de Bordjia à Hassiane, le système de transfert des eaux industrielles et de drainage des eaux pluviales a été mis en service.

A Mascara, la cérémonie de célébration de cet anniversaire historique a porté sur le lancement du projet de raccordement du gaz naturel à 215 logements à Hai Bouchakour de la ville de Bouhanifia, le village de Chorfa de cette collectivité locale et la mis en service du nouveau siège de l'office de promotion et de gestion immobilière (OPGI).

Un défilé a été organisé avec la participation de différentes instances, des entreprises publiques et 1.500 jeunes adhérents d'établissements et associations juvéniles. Ce défilé a sillonné les grandes artères du chef-lieu de wilaya. Le wali de Mascara, Farid Mohammedi, a annoncé à cette occasion, qu'une enveloppe financière de 2,3 milliards DA sera destinée au raccordement de 18.533 foyers de la wilaya au réseau de distribution du gaz naturel.

A Tlemcen, la piscine semi-olympique de la commune d'Ouled Mimoune a été inaugurée, sachant que le coût de sa réalisation a atteint 860 millions DA.

Le programme de célébration des fêtes de l'indépendance et de la jeunesse a porté, en outre, sur une visite aux Moudjahidine Khach Mohamed et Kadi Boumediene, dans la commune de Hammam Boughrara. Le programme se poursuivra vendredi et samedi par la tenue de plusieurs activités, le raccordement des logements aux réseaux du gaz et d'électricité à travers certaines communes de la wilaya de Tlemcen.

A Aïn Témouchent, des membres de la famille révolutionnaire ont été honorés, à cette occasion, outre des clubs sportifs qui se sont illustrés dans différentes compétitions nationales et internationales. Les festivités ont été marquées par l'organisation d'un défilé sillonnant le boulevard du 1er novembre 1954, au centre ville d'Aïn Temouchent, qui est orné des drapeaux de l'emblème national avec la participation de plusieurs secteurs et avec la présence distinguée des citoyens.