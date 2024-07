Algérie: Poursuivre la mobilisation pour protéger la patrie et préserver le message des Chouhada

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a insisté, jeudi, sur la poursuite de la mobilisation pour protéger la patrie et préserver le legs des Chouhada afin que d'autres jalons soient posés dans l'édifice de l'Algérie.

Fidèle à l'héritage des Chouhada et à notre glorieuse Révolution, l'Algérie est pleinement consciente que l'indépendance dont nous jouissons aujourd'hui a été arrachée au prix de rivières de sang pur et de caravanes de symboles qui se sont sacrifiés pour la liberté", a écrit le Président Tebboune dans un message à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de la fête de l'Indépendance.

Et d'ajouter: "aussi, nous resterons mobilisés pour honorer ces sacrifices, préserver le legs des Chouhada et protéger notre patrie afin que d'autres jalons soient posés dans l'édifice de l'Algérie rêvée par les vaillants Chouhada".

Après avoir affirmé que "l'Algérie avait triomphé sur plus d'un front", le président de la République a déclaré: "Oui, l'Algérie a triomphé. Elle a triomphé en retrouvant le giron de ses enfants, l'honneur de son nom et la place qui lui sied. L'Algérie a réussi à redonner confiance en un avenir meilleur, à renforcer la cohésion nationale, à raviver l'espoir et à relancer l'économie. Elle a aussi réussi à conforter les catégories vulnérables et à gagner la confiance des jeunes femmes et des jeunes hommes. Elle a retrouvé l'image qui lui sied aux niveaux régional et international. L'Algérie a triomphé par sa voix audible et sa place préservée dans le concert des nations. Elle a triomphé en éveillant les consciences, de par le monde, sur la situation humanitaire tragique en Palestine, pays frère".

"L'évocation de notre indépendance nationale renforce notre détermination et nous permet de mesurer la chance que nous avons d'appartenir à un pays de la grandeur et de l'importance de l'Algérie, ce grand pays qui a toujours su compter sur ses enfants, même dans les pires circonstances, ses enfants qui ont toujours répondu présents à son appel. Ce pays que nous chérissons et auquel nous répondons présents à chaque fois qu'il est question d'une échéance sensible et cruciale pour en être dignes", a conclu le président de la République.