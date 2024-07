Afrique Centrale: 'Des discours passons aux actions de terrain' l'appel du ROSCEVAC à Brazza

Le réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique Centrale (ROSCEVAC), le Conseil consultatif permanent de la société civile du Congo et ses réseaux affiliés saluent la tenue de la première conférence internationales sur l'Afforestation et le reboisement (CIAR) à Brazzaville. Ils souhaitent vivement que cette conférence, de part son ambition, marque une étape décisive dans le processus d'inclusion et de concertation des acteurs étatiques et non étatiques, des organisations internationales, régionales et sous régionales spécialisées sur les questions politiques, sociales, environnementales, climatiques et de biodiversité, des bailleurs de fonds et la communauté scientifique mondiale.

En effet, les résultats attendus de cette conférence à savoir, (i) l'établissement de l'état des lieux de l'afforestation et du reboisement à l'échelle mondiale, (ii) l'adoption de la stratégie mondiale d'afforestation et de reboisement, incluant les aspects techniques, scientifiques et financiers, (iii) l'adoption et la publication dans l'Agenda des Nations Unies de la déclaration mondiale sur l'afforestation et le reboisement ainsi que l'inscription de la Décennie Africaine et Mondiale de l'Afforestation, (iv) la désignation de l'organe de suivi de la mise en oeuvre des recommandations de la Conférence et (v) la publication actes de la conférence feront progresser la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques.

%

Pour y parvenir, les participants à la Conférence doivent surmonter leurs divergences en privilégiant le consensus et la responsabilité collective en faveur des interventions puissantes et agissantes au service des populations impactées. Pour cela, l'approche politiques, stratégies, programmes, projets et axée sur les résultats doit être privilégiée.

En outre, il est urgent que les promesses formulées par la communauté internationale deviennent une réalité pour tous afin de passer des discours aux actions de terrain.

Ainsi, le réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique Centrale (ROSCEVAC) tient à rendre un vibrant hommage à Son Excellence Monsieur Denis Sassou-Nguesso, Président de la République du Congo, Chef de l'État pour sa vision éclairée et son leadership fort reconnus par ses pairs, ayant permis le lancement le 7 novembre 2022 de la « Décennie Mondiale de l'Afforestation » à l'occasion de la tenue de la 27ème Conférence des Parties à la Convention Cadre des Nations Unies pour le Changement Climatique (COP27) d'une part, félicite les pays qui ont accepté de se joindre à cette initiative à forte valeur ajoutée et valorisante pour les pays du Bassin du Congo d'autre part.

C' est sur cette perspective que les Organisations de la Société Civile africaine se félicitent en plus du leadership du Président Sassou-Nguesso qui est à l' évidence, est le premier Chef d'Etat à reconnaitre davantage le rôle et la place déterminante des organisations de la Société Civile en instituant dans son pays , un organe Constitutionnel dénommé " Conseil Consultatif de la Société Civile et des ONGs".

Nous nous félicitations de la l'engagement réitérer du Président de la Transition de la République Gabonaise le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a la poursuite de la vision de conservation de la biodiversité en mettant l'homme au centre de son développement.

Considérant que la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques est une question prioritaire pour la communauté internationale, les pays vulnérables et que la tenue de la présente Conférence est une occasion unique de procéder à une analyse exhaustive et sans complaisance des thématiques d'afforestation et de reboisement et des leviers d'action pour agir efficacement en vue d'amplifier les résultats et l'impact sur les communautés impactées ;

Considérant le désir du Réseau des Organisations de la Société Civile pour l'Économie Verte en Afrique Centrale (ROSCEVAC), de collaborer dans le cadre des différentes actions relatives à l'afforestation et le reboisement en faveur d'un développement durable harmonieux et partagé ;

Reconnaissant que le droit à la justice climatique découle de la dignité et de la valeur inhérentes à la personne humaine, et le droit de chacun à vivre dans un environnement sûr, propre, sain et durable en vue de garantir la jouissance effective des droits de l'homme ;

Reconnaissant dès lors l'importance de la mobilisation des ressources pour l'approvisionnement du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo en vue du financement des programmes et projets futurs ARR (Afforestation, Reforestation, Revégétalisation) à identifier et à formuler par les Etats de la Commission Climat du Bassin du Congo ;

Reconnaissant que le Réseau des Organisations de la Société Civile pour l'Economie Verte en Afrique Centrale, « ROSCEVAC », Agence d'Exécution de la Communauté des Etats de l'Afrique Centrale -CEEAC, dispose des compétences dans la mobilisation de tous les acteurs de l'écosystème entrepreneurial de l'Economie Verte et de l'Economie bleue ;

Réaffirmant l'importance à l'adhésion et l'engagement à la mise en oeuvre de l'article 5 de l'Accord de Paris sur le climat par les pays vulnérables et les obligations des instruments ou mécanismes tels que la Charte des Nations Unies d'agir, les 27 principes de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992, le plan stratégique des Nations Unies sur les forêts 2017-2030, le rôle des forêts plantées pour atténuer les effets du changement climatique, le défi de Bonn sur le reboisement de terres dégradées et déboisées dont l'objectif est de reboiser 350 millions d'hectares avant 2030, la déclaration de dirigeants à Glasgow en Ecosse en 2021 sur les forêts et l'utilisation des terres lors de la 16ème Conférence des parties à la Convention-Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique (COP26), l'Initiative pour la Restauration des Paysages Forestiers Africains (AFR100), la mise en oeuvre du mécanisme REDD+ pour la lutte contre le changement climatique, le plan de Convergence de la COMIFAC à travers à la Lutte contre les effets du changement climatique et la désertification et à l'initiative mondiale sur la Muraille verte ;

Soulignant que la déclaration mondiale sur l'afforestation et le reboisement attendue à l'issue de la Conférence constituera une source d'inspiration de la communauté internationale et une base vers la concrétisation d'un Pacte international relatif à l'afforestation et le reboisement ;

Se félicitant de la tenue de la première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement (CIAR) qui doit permettre de réaffirmer l'engagement de la communauté internationale et d'assurer aux populations des pays vulnérables, la jouissance du droit à la justice climatique ;

Soucieux de soutenir les efforts de la communauté internationale à accroître sa part de financements et à développer une coopération et solidarité au service des populations ;

Le Réseau des Organisations de la Société Civile pour l'Economie Verte en Afrique Centrale (ROSCEVAC) invite les participants à intégrer dans la stratégie de l'afforestation et le reboisement, (i) l'opérationnalisation des CDN des pays, (ii) le développement des projets générateurs de revenus en soutien au développement des moyens d'existence des populations, (iii) au développement de l'entrepreunariat vert en soutien à l'innovation en matière de monétisation des services écosystémiques, de développement de crédits carbone et d'opérationnalisation du mécanisme de la REDD+, (iv) à l'inclusion des Communautés Économiques Régionales (CER), notamment la Communauté Économique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC) et ses Agences d'Exécution (AE) et Institution Spécialisées (IS), (v) à mettre en place un programme de subventions en soutien à l'initiative mondiale de l'afforestation et du reboisement, (vi) à promouvoir les projets ARR (Afforestation, Reforestation, Revégétalisation) et (vii) à définir un cadre pour l'appropriation du Programme National d'Afforestation et de Reboisement (PRONAR), développant les plantations forestières et agro-forestières, du Ministère en charge de l'Économie Forestière de la République du Congo.

Nicaise MOULOMBI,

Président Exécutif du ROSCEVAC,

Membre du comité d'orientation de

l'Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD).

2ème Vice-Président du Conseil Économique Social et Environnemental du Gabon.