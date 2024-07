Ile Maurice: En route vers le changement

Les Britanniques ont voté hier pour élire leur nouveau gouvernement. Tous les sondages indiquaient que les travaillistes étaient en route vers une large victoire, revenant ainsi aux affaires après 14 années de pouvoir continu des conservateurs. Pourquoi ce changement ? Nous nous sommes entretenus avec quelques Mauriciens qui résident au Royaume-Uni.

Pour Heeresh Soogrim, qui habite en Angleterre depuis plus d'une vingtaine d'années, le calme régnait hier lors des votes. «C'est un peu plus tranquille que lors des dernières législatives. Il n'y a presque pas de mouvement là où je suis.» Il ajoute avoir noté dans sa communauté que beaucoup étaient plus en faveur des travaillistes cette fois-ci.

Comment expliquer que les Britanniques soient en quête de changement après 14 ans ? Il soutient qu'il y a eu un ras-le-bol de la population avec la pandémie de Covid19, quand plusieurs scandales ont éclaté. «Notamment le party-gate. Mais aussi l'arrivée de Liz Truss, estime plus d'un, qui a causé beaucoup de dégâts bien qu'elle n'ait été en poste qu'une soixantaine de jours. Plusieurs ont souffert avec les intérêts qui ont connu une hausse conséquente, par exemple.»

Même son de cloche de Shiv Banjeet, qui y réside depuis 25 ans. «Les Britanniques blâment beaucoup les conservateurs pour les problèmes qui ont surgi avec l'émergence du Covid-19 comme la récession économique. Mais la majorité des supporteurs des travaillistes ne pensent pas au long terme. Les travaillistes sont plus socialistes d'où cette balance pour eux.» Cependant, indique Heeresh Soogrim, les conservateurs auraient plus la capacité de redresser l'économie du pays.

«Rishi Sunak a fait une bonne performance, selon moi. Il est très intelligent. D'ailleurs, lors des débats en marge de ces législatives, il a tout justifié. Il a expliqué comment son parti comptait utiliser l'argent pour les projets mais les travaillistes, en revanche ont eu beaucoup de mal à répondre. Ils ont annoncé plusieurs projets mais n'ont pas pu répondre sur le financement. De mon point de vue.»

Covilen Narsinghen qui vit, lui, à Londres, parle d'une journée de vote qui s'est déroulée dans la discipline. «Ici, il n'y a pas de défilé de voitures avec pavillons et photos de leaders.» Sa famille et lui, indique-t-il, ont voté par voie postale qui est très fiable. Il ajoute que le changement politique s'opère un peu partout dans le monde, en faisant référence à ce qui se passe en France avec le Rassemblement national (RN).

«Les sondages montrent que les conservateurs perdront et que les travaillistes auront une large victoire. C'est tout de même significatif. J'espère que Maurice apprendra sa leçon avec ces changements en France et au Royaume-Uni et qu'il sortira des griffes du MSM. Maurice a besoin de changement, d'un nouveau gouvernement qui apportera de nouvelles réformes à l'avenir.» Ces législatives au Royaume-Uni, ajoute-t-il, seront un coup de massue pour les conservateurs et les travaillistes devront redoubler d'efforts pour tenir le pays, notamment combattre l'inflation, entre autres.