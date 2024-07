Ile Maurice: Libération conditionnelle possible pour trois suspects en l'absence d'un procès

Le 13 août. C'est la date à laquelle les trois suspects Manoj Bhujun, Sooriadeo Dookhun et Dharumduth Dookhun, impliqués dans le meurtre de Tooland Ujoodha à Trois-Boutiques, devront revenir en cour pour être fixés sur leur sort quant à leur motion de remise en liberté.

Dans la présente affaire, l'enquêteur a expliqué en cour, le 21 juin, qu'un certain Tooland Ujoodha a été transporté à l'hôpital le 14 mars de cette année après avoir été blessé avec une arme tranchante. Il est décédé, et une autopsie a été réalisée. La cause du décès a été décrite comme «un choc dû à une blessure par arme blanche à l'abdomen». Il a ajouté que cinq suspects, parmi lesquels les trois demandeurs, ont été identifiés par un certain Navin Appiah comme étant présents sur les lieux à la date des faits et ayant asséné un coup à la victime de 51 ans avec un tuyau métallique.

La déclaration et les preuves d'identification d'Appiah ont été corroborées par le fils de Tooland, en l'occurrence Ritikas Ujoodha.

L'enquêteur principal, qui a objecté à leur remise en liberté, a également souligné qu'un certain Vratesh Beelur a admis en présence de son avocat avoir poignardé Tooland Ujoodha avec un couteau dans l'abdomen. Le couteau a été sécurisé et positivement identifié par Ritikas Ujoodha et Navin Appiah. «Un exercice de reconstitution avait été effectué à Trois-Boutiques deux semaines après l'incident, mais avait dû être interrompu en raison d'une foule hostile», précise-t-il pour expliquer que si les suspects sont relâchés, leur sécurité serait en péril.

Après l'avoir écouté, la magistrate Zeenat Cassamally note que les éléments de preuve versés au dossier montrent que, même s'il avait un tuyau métallique avec Manoj Bhujun lors de l'incident, il n'a pas frappé Tooland. La cause du décès du père de deux fils est décrite comme un coup de couteau à l'abdomen, ce qui concorde avec l'aveu de Beelur selon lequel il l'a poignardé avec un couteau dans l'abdomen. La cour observe en outre que le rapport du laboratoire médico-légal est attendu et que rien n'indique quand l'enquête sera terminée ni quand les requérants seront jugés pour meurtre devant la cour d'assises.

Pour le suspect Sooriadeo Dookhun, les éléments de preuve versés au dossier indiquent qu'il a frappé Tooland avec un tuyau métallique dans le dos, mais la cause du décès évoque une blessure à l'arme blanche. Idem pour l'autre suspect Dharamduth Dookhun. Pour ces raisons, la magistrate de la Bail and Remand Court estime qu'en l'absence d'un procès d'ici mi-août, Manoj Bhujun, Sooriadeo Dookhun et Dharumduth Dookhun pourraient éventuellement recouvrer la liberté contre une caution de Rs 150 000, Rs 125 000 et Rs 100 000 respectivement.

Cette affaire de meurtre a pour origine un conflit familial où le maçon a été victime d'une violente agression mortelle par plusieurs individus devant sa porte.