Ile Maurice: Conflit des droits d'image - MBC, PTP et TéléPlus en désaccord

Le dernier épisode au Champ-de-Mars concerne les droits d'images des courses hippiques détenus par la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC). Le problème trouve son origine dans la diffusion non autorisée des images de courses par Web TV TéléPlus.

Un malentendu aurait conduit People's Turf Plc (PTP), bien que la compagnie le nie, à autoriser l'utilisation de ces images par la chaîne en ligne. Une discussion peu cordiale aurait eu lieu entre un cadre de la MBC et un représentant de PTP à ce sujet, où une décision, bien que non définitive, aurait été prise de cesser la diffusion de l'émission «En Piste» de PTP et de se limiter à diffuser seulement les images des courses, une décision vivement critiquée par les amateurs de courses hippiques !

La décision n'a pas encore été validée par la MBC, mais elle a bien été communiquée au sein de PTP. Celle de ne plus diffuser l'émission «En Piste», où le duo Leckraj-Chatigan décortique toute une journée de courses, mais seulement de programmer la diffusion des courses. Comment en est-on arrivé là ? Les rumeurs font état d'un échange par courriel entre un cadre «réactionnaire» de la MBC et un officiel «peu mature» de PTP. En arrière-plan, il y a la diffusion non autorisée des images de courses par la chaîne de télévision en ligne TéléPlus, qui aurait affirmé avoir obtenu l'accord de PTP à cet effet.

La réponse de TéléPlus, sommée entre-temps de cesser d'utiliser les images de la MBC, a été rapportée à l'administration de PTP. La compagnie a nié avoir donné cette autorisation. Cependant, le cadre de la MBC aurait mal pris un courriel envoyé par PTP : «Zot inn dir nou nou kav pas zis zimaz lekours ek pa pas prodiksion PTP.»

Du côté de la PTP, on a rétorqué que «l'invective est d'abord venue de ce cadre de la MBC disant que la MBC allait seulement diffuser les courses sur ses ondes, vu le problème avec TéléPlus». Et que, selon une source non officielle cette fois, «la PTP ou tout autre média ne pourront plus le faire». Cette décision aurait toutefois été prise sur un coup de tête et le «décret» de ce cadre, dont le zèle n'a d'égal que celui d'un converti, pourrait être revu «par plus haut».

Quoi qu'il en soit, une question subsiste : ces images appartiennent à qui ? N'appartiennent-elles pas à PTP qui paie pour cette production ? Comment donc la MBC peut-elle avoir le monopole de la diffusion ? PTP paye-t-elle vraiment la MBC pour accepter d'être dictée de la sorte ? PTP n'est-elle pas apte à utiliser les images comme elle le souhaite ? Ces questions seront abordées plus en profondeur ultérieurement, car l'heure tardive à laquelle est traité le possible boycott de la production de PTP rend difficile toute clarification auprès des spécialistes.

Du côté de TéléPlus, une source indique que c'est la quatrième mise en garde de la MBC visant à leur interdire l'utilisation des images de courses. TéléPlus affirme qu'elle «continuera à diffuser les images car celles-ci relèvent du domaine public sur internet». Un employé de TéléPlus explique que la chaîne «est un centre de coût» et que, vu les coûts associés à son émission, elle rend plus de service à l'industrie hippique qu'autre chose. Qu'en est-il des recettes publicitaires perçues sur l'émission ? «On a eu de la publicité pendant un mois seulement», a-t-on fait savoir.

Ce boycott éventuel de la MBC n'a pas de sens dans le contexte actuel, où les taxes perçues par l'État se sont réduites à une peau de chagrin. 2020-2021 : Rs 506 M, 2021-2022 : Rs 390 M, 2022-2023 : Rs 496 M, 2023-2024 : Rs 282 M. La diffusion des courses sur plusieurs plateformes ne serait-elle pas bénéfique pour les courses au final ? «On se trompe de combat à la MBC», fait ressortir un journaliste.