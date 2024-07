Ethiopie: Si vous voulez nous aider, formez nos jeunes pour qu'ils puissent travailler', déclare le cardinal Souraphiel

interview

Addis Abeba — "En Éthiopie, il y a plusieurs conflits, mais nous ne devons jamais perdre espoir", affirme le cardinal Berhaneyesus Demerew Souraphiel, archevêque métropolitain d'Addis Abeba, qui a accordé un entretien à l'Agence Fides.

Éminence, l'Éthiopie est le théâtre de plusieurs conflits internes. Quelles en sont les conséquences pour la population ?

L'Éthiopie est confrontée à plusieurs conflits qui causent de grandes souffrances aux populations concernées. Il y a deux ans, nous avons eu la guerre du Tigré qui s'est terminée par un traité de paix signé à Pretoria, en Afrique du Sud. Mais il y a une guerre qui dure depuis quatre ans dans la région d'Oromia, dans le sud-est du pays, où parmi les Oromo de nombreuses personnes ont été tuées et beaucoup d'autres ont été forcées de fuir, en particulier les populations d'origine Amhara qui vivent dans l'Oromia et qui ont été forcées de fuir. Ce conflit est toujours en cours, mais le gouvernement fédéral éthiopien et l'armée de libération Oromo ont entamé des pourparlers en Tanzanie. Ils se sont rencontrés à deux reprises mais n'ont pas encore réussi à trouver un accord.

Les besoins humanitaires en Oromia sont très importants, tant pour les personnes déplacées que pour celles qui sont restées et qui subissent les conséquences de quatre années de guerre. Il en va de même depuis un an et demi dans la région d'Amhara où des combats ont éclaté entre le gouvernement fédéral et la Fano (milice amhara, ndlr). Nous espérons qu'ils trouveront un pays médiateur où ils pourront discuter et ainsi mettre fin à la guerre. Enfin, il y a des conflits locaux ici et là dans d'autres parties du pays, mais les principaux se situent dans le Tigré, l'Amhara, l'Afar et l'Oromia.

L'Eglise catholique, à travers le réseau Caritas Internationalis, tente d'aider le plus grand nombre de personnes possible. Comme vous le savez, l'Église catholique est une petite réalité en Éthiopie, mais elle essaie d'atteindre le plus grand nombre possible de personnes déplacées et de personnes vivant sur les théâtres de guerre pour leur offrir de l'aide.

Aux blessures physiques s'ajoutent des blessures psychiques et spirituelles. Que peut-on faire pour les guérir ?

Chaque guerre laisse de nombreuses personnes affectées, non seulement dans leur corps, mais aussi dans leur âme et leur esprit. Il s'agit souvent de femmes, d'enfants et de personnes âgées, en plus des soldats qui combattent. L'Église veut offrir son aide dans les domaines social, psychologique, spirituel et de la prise en charge des traumatismes. Une attention particulière doit être accordée aux enfants et à leurs mères ; je rappelle que de nombreux enfants ne peuvent pas aller à l'école, car plusieurs bâtiments scolaires ont été détruits. Une attention particulière doit également être accordée aux femmes victimes de viols.

La prise en charge des traumatismes commence au niveau du village et se poursuit au niveau du district, de la zone et de la région. C'est pourquoi nous formons tout notre personnel religieux, hommes et femmes, ainsi que les séminaristes et les catéchistes pour qu'ils puissent apporter leur aide dans ce domaine. Il s'agit d'une activité très importante.

Le dialogue oecuménique et interreligieux contribue-t-il à la recherche de la paix ?

L'Église catholique est un membre fondateur du Conseil interreligieux d'Éthiopie où toutes les confessions, chrétiennes et musulmanes, travaillent ensemble, en particulier dans le domaine de la réconciliation et de la guérison des traumatismes de guerre, qui a besoin de temps pour être efficace, dans l'assistance humanitaire (distribution de nourriture, de médicaments et de produits de première nécessité).

Au sein du Conseil interreligieux d'Éthiopie, nous travaillons avec le patriarche et le synode de l'Église orthodoxe éthiopienne, ainsi qu'avec le Conseil islamique d'Éthiopie aux niveaux national et local. Nous travaillons également avec le Conseil évangélique éthiopien, les Adventistes et d'autres. En travaillant ensemble dans le domaine humanitaire, nous sommes en mesure d'être plus efficaces au niveau national, où nous avons été reconnus par le gouvernement fédéral.

Quels sont les espoirs pour l'Éthiopie ?

Il y a toujours de l'espoir. L'Éthiopie est un très vieux pays chrétien dans lequel la majorité de la population est chrétienne. L'Éthiopie en tant que pays n'est pas née il y a 50 ans, elle a une histoire d'au moins trois mille ans de coexistence pacifique entre les religions. Juifs, chrétiens et musulmans ont vécu en paix pendant des siècles et nous voulons continuer à le faire.

D'autre part, il existe plusieurs facteurs de division. L'un d'entre eux est le fédéralisme ethnique. Le fédéralisme est un bon système, mais nous pensons qu'il ne devrait pas être basé sur l'ethnicité ou la langue. D'un point de vue géopolitique, l'Éthiopie est un pays important. Nous comptons actuellement 120 millions d'habitants ; en Afrique, après le Nigeria, le pays le plus peuplé est l'Éthiopie.

Soixante-dix pour cent de la population sont des jeunes qui aiment leur pays mais qui, en raison de la pauvreté et des conflits, sont contraints d'émigrer. Nombre d'entre eux se rendent au Moyen-Orient et en Afrique du Sud, d'autres en Libye et tentent ensuite d'atteindre l'Europe. En tant qu'Église catholique, nous pensons que ce n'est pas la solution.

Nous devons former les jeunes à des professions dans leur propre pays, afin que même s'ils partent à l'étranger, ils soient bien payés et respectés. Nous vous demandons de nous aider à former nos jeunes. Toute la Corne de l'Afrique a besoin de personnes ayant des compétences professionnelles. De toute façon, l'Éthiopie est en pleine croissance économique, il y a des industries manufacturières qui peuvent maintenant profiter de l'électricité produite par le barrage de la Grande renaissance éthiopienne.

Nous avons besoin de paix, d'éducation et d'investissements pour renforcer notre industrie et exporter des produits dont les recettes peuvent être réinvesties dans l'économie nationale afin de créer davantage d'usines et d'emplois.