Soudan: Une milice rebelle entrave les semences fournies par le PAM aux agriculteurs de Sinnar

Port-Soudan — Le ministère des Affaires étrangères a publié une déclaration ferme dénonçant l'empêchement par la milice rebelle terroriste des Forces de soutien rapide (FSR) l'acheminement de semences fournies par le Programme alimentaire mondial (PAM) aux agriculteurs de l'État fédéré de Sennar.

Le communiqué du ministère a souligné que cette action s'inscrit dans le prolongement du ciblage par les milices terroristes rebelles des zones et des moyens de production agricole dans le but de provoquer la famine dans le pays et de vider les États productifs de leur population indigène dans le but d'installer ses mercenaires et éléments étrangers.

Le plan criminel de la milice à cet égard comprenait les éléments suivants : · Pillage du plus grand entrepôt du PAM à Wad Madani en décembre dernier. · Perturbation de la saison agricole hivernale dans le projet Al-Jazeera après le pillage des machines agricoles et des biens mobiles, la fermeture des canaux et le pillage des récoltes et des semences préparées pour la plantation. · Menace des zones de production dans l'État de Sennar et du projet Al-Rahad. · Saboter l'Autorité de la Recherche Agricole et la banque de gènes agricoles.

Le communiqué a affirmé que le gouvernement soudanais réaffirme qu'il a achevé les préparatifs pour produire suffisamment de nourriture dans les zones sûres et que le peuple soudanais est capable de gagner la bataille de la production et de faire échouer le plan visant à l'affamer. / OSM