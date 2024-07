Afrique du Nord: Le Soudan participe à la 2eme conférence régionale d'examen du PMM dans la région arabe

Le Caire — Le Soudan a participé à la deuxième Conférence régionale d'examen du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (PMM) dans la région arabe au siège du Secrétariat général de la Ligue arabe, tenue au Caire les 3 et 4 juillet 2024, avec une délégation de haut niveau dirigée par le sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Hussein Al-Amin.

M. Hussein a présenté le discours du Soudan lors de la réunion, expliquant qu'en raison de la rébellion des milices terroristes des Forces de soutien rapide (FSR), le Soudan est devenu l'un des plus grands pays exportateurs d'immigration après avoir été l'un des plus grands pays hôtes de réfugiés venus des pays voisins. Il a souligné le déplacement et le refuge de plus de quinze millions de Soudanais, pour la plupart des femmes, des enfants et des personnes âgées, dans des zones soumises aux attaques des milices rebelles terroristes.

L'ambassadeur Hussein a appelé à l'élaboration de solutions et de recommandations permettant une migration sûre, ordonnée et régulière, et à ce que les pays qui accueillent des migrants soudanais,- en raison de la guerre imposée par les milices rebelles terroristes,- prennent en compte les principes fondamentaux des droits de l'homme sur lesquels l'accord mondial a été construit, en facilitant les voies de migration légale en accordant des visas d'entrée et en réactivant les accords pertinents, le non-refoulement, en facilitant l'accès aux services de base et l'intégration dans les sociétés d'accueil, qui sont des sociétés soeurs auxquelles nous sommes liés par les liens de l'arabisme et de l'histoire.

M. Hussein a présidé la sixième session de la conférence, qui a discuté des expériences des pays arabes en matière de suivi et d'analyse des données sur les migrants dans la région arabe et d'élaboration de politiques pour gérer le processus migratoire à l'avenir.

La délégation soudanaise a également présenté un document sur les droits des femmes et des enfants dans les zones de guerre et de conflit, présentant à titre d'exemple la situation actuelle des violations des milices contre les femmes et les enfants.