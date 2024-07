Ethiopie: Le secteur agricole éthiopien connaît une croissance impressionnante, déclare le Premier ministre Abiy Ahmed

Addis Ababa — Soulignant les progrès remarquables réalisés dans le secteur agricole éthiopien, le premier ministre Abiy Ahmed a insisté sur l'engagement du gouvernement à améliorer la productivité et à relever les défis de la sécurité alimentaire.

Dans sa réponse aux questions posées aujourd'hui par la 36e session ordinaire de la Chambre des représentants du peuple, le premier ministre a fait état d'une augmentation significative de la production agricole.

"L'année dernière (année fiscale éthiopienne), nous avons produit 395 millions de quintaux de récoltes en tant que pays. Cette année, nous avons atteint 507 millions de quintaux. En un an seulement, nous avons ajouté 100 millions de quintaux. C'est une grande victoire", a-t-il souligné.

Cependant, la productivité doit encore augmenter, a souligné M. Abiy, ajoutant que le pays dispose de tout ce dont il a besoin : l'eau, la main-d'oeuvre et les terres fertiles.

Ainsi, "si nous produisons davantage, nous pourrons réduire le coût de la vie".

Le Premier ministre, qui a souligné les progrès remarquables réalisés dans certains domaines agricoles, a déclaré que "la production de miel a été multipliée par plus de sept". "Lorsque nous avons commencé la réforme, 30 000 ruches par an étaient considérées comme une grande réussite. Cette année, nous avons atteint un million de ruches".

Le gouvernement a également déployé des efforts considérables pour développer l'irrigation et l'agriculture en grappes, a-t-il indiqué, précisant que l'expansion de la culture du blé s'est faite sur environ 3 millions d'hectares l'année dernière et sur plus de 24 millions d'hectares cette année, y compris pour le blé.

Selon M. Abiy, ces améliorations ont permis à l'Éthiopie de devenir un leader dans plusieurs secteurs agricoles.

"L'Éthiopie est aujourd'hui le premier pays d'Afrique pour la production de café. Nous sommes également les premiers pour la production de blé, de bétail et de miel", a-t-il révélé.

En ce qui concerne les efforts déployés par le gouvernement pour soutenir les agriculteurs et gérer l'inflation, le premier ministre a déclaré que le gouvernement avait accordé d'importantes subventions pour les engrais et les carburants et autorisé l'importation de certains produits alimentaires avec un allègement fiscal.

En conséquence, l'inflation est passée de 30 % à 23 %.

Pour ce qui est de l'avenir, le premier ministre s'est montré optimiste quant à la poursuite de la croissance dans des domaines tels que la production de fruits, de riz et de thé.

Selon lui, des activités sont en cours pour faire de l'Éthiopie le premier pays d'Afrique pour la production de légumes et de fruits, de riz et de thé dans les deux prochaines années.

Il a également souligné l'importance de continuer à améliorer les pratiques agricoles et les mentalités, en déclarant : "Si nous continuons à moderniser notre culture du travail, à changer notre façon de penser et à améliorer notre productivité de cette manière, nous pourrons atteindre la croissance."

Soulignant l'importance des réalisations agricoles pour la souveraineté alimentaire de l'Éthiopie, M. Abiy a déclaré que si le pays produit 100 millions de quintaux supplémentaires cette année, la question de la souveraineté alimentaire de l'Éthiopie reposera sur des bases plus solides.

Ces développements marquent une avancée significative dans le secteur agricole éthiopien, promettant une amélioration de la sécurité alimentaire et de la croissance économique pour le pays.