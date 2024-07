Cote d'Ivoire: Diabo - La représentante d'Onu Femmes salue le modèle d'autonomisation des femmes

Setcheme Mongbo Jeronimo a rendu visite le 28 juin 2024, aux coopératrices de l'Association Diabo ville émergente (Dve).

Les projets d'autonomisation des femmes, menés par l'Association Diabo ville émergente (Dve) dans la région de Gbêkê, particulièrement dans les Sous-préfectures de Diabo, Botro et Languibonou, portent des fruits.

Les résultats sont porteurs et inspirants. C'est à ce titre que la Représentante résidente d'Onu Femmes en Côte d'Ivoire, Setcheme Mongbo Jeronimo, a rendu visite le vendredi 28 juin, aux femmes coopératrices de Dve à Diabo.

La représentante onusienne a salué le modèle d'autonomisation des femmes de cette localité. L'événement a été marqué par trois temps forts : l'ouverture d'une caisse témoin de l'Association villageoise d'épargne et de crédit (Avec) d'Adiékro, la remise de kits d'apprentissage aux 13 moniteurs et 500 auditrices en alphabétisation de 2024-2025 et la visite de l'usine des femmes de Diabo (Usifem).

Setcheme Mongbo Jeronimo a, après le don des kits d'alphabétisation composés de manuels de lecture et de calcul, cahiers, stylos, crayons, ardoises et craies, assuré l'Association Diabo ville émergente de la poursuite de l'accompagnement d'Onu Femmes.

La présidente de Dve, Rebecca Yao, s'est réjouie de la chance qu'a son organisation d'être soutenue par Onu Femmes depuis 2022, dans le cadre du projet Afawa financé par la Banque africaine de développement (Bad).

« Mme la Représentante résidente, nous vous remercions de l'opportunité que vous offrez aux femmes de Diabo de comprendre, de s'approprier et d'être le témoignage de l'autonomisation des femmes en milieu rural », a lancé la cheville ouvrière de la manifestation.

Rebecca Yao a expliqué que la lutte contre la pauvreté en milieu rural, crédo de son association, repose sur deux outils : l'entrepreneuriat agricole et le renforcement des capacités des femmes, via quatre programmes d'éducation. Que sont l'alphabétisation, l'éducation financière (initiation à la bancarisation à travers les Avec), l'éducation au regroupement communautaire, (création de groupements d'intérêt économique, gestion coopérative) et l'éducation au leadership, au changement de mentalité.

Concernant l'entrepreneuriat agricole, la présidente de Dve fait savoir que la principale spéculation est le riz. « Nous produisons le riz N'Zrama de Diabo sur une superficie de 170 hectares, que nous transformons à l'Usifem et que nous commercialisons sur toute l'étendue du territoire national », a relevé Rebecca Yao.

Avant d'ajouter que la faitière compte, à ce jour, 200 coopératives et groupements dans divers domaines (agriculture, commerce, artisanat, alphabétisation, Avec, Comité de gestion communautaire, jeunesse féminine). Près de 3000 femmes adhèrent aux projets Dve dans les 172 villages du département de Botro.

Diabo ville émergente supervise 20 groupes Avec (4 à Botro et 16 à Diabo). Le montant total des épargnes distribuées en 2023 s'élève à 23 345 400 FCfa, dont 18 582 200 à Diabo et 7 763 200 à Botro. Les crédits octroyés aux souscripteurs valent 12 720 000 FCfa.