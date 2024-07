Madagascar: Wikimédia Madagascar - Reconnaissance officielle de la Wikimedia Foundation

Une avancée majeure. La communauté Wikimedia Madagascar vient d'asseoir sa crédibilité à l'échelle internationale. L'entité, fondée par quatre jeunes femmes malgaches issues de trois régions de l'île (Boeny, Diana et Analamanga), est officiellement reconnue par la Wikimedia Foundation.

Une reconnaissance qui devrait permettre de favoriser « des collaborations avec des institutions éducatives et culturelles locales. Nous sommes extrêmement fiers de la reconnaissance officielle de notre communauté par la Wikimedia Foundation. Cela nous motive encore plus à poursuivre notre mission d'enrichir et de partager la richesse culturelle et historique de Madagascar avec le monde entier », a noté Andriah Laingo Rakotomavo, Community Lead, Wikimedia Madagascar.

Enregistrant actuellement plus de 950 articles Wikipédia existants et enrichis, 380 nouveaux articles créés et plus de 2 000 photos sur Wikimedia Commons mis en ligne, la communauté a déjà collaboré avec plusieurs partenaires. L'objectif consiste ainsi à élargir les activités avec d'autres partenaires potentiels qui partagent les mêmes valeurs. « Ces partenariats sont cruciaux pour étendre la portée et l'impact de leurs initiatives. Ces partenariats sont essentiels pour la préservation et la promotion de la culture et de l'histoire de Madagascar.» A l'heure actuelle, la Wikimédia Madagascar compte une cinquantaine de contributeurs actifs répartis dans quatre régions de Madagascar.