Madagascar: Secteur bancaire - Nouveau service lancé par BNI Madagascar et MVola

Une grande première à Madagascar. C'est ainsi que BNI Madagascar et MVola présentent leur nouveau service destiné à transformer la gestion des comptes bancaires à Madagascar. « Le service #699# offre une solution pratique et accessible, fonctionnant sans connexion Internet et compatible avec n'importe quel téléphone mobile. Ce service inédit permet aux clients de BNI Madagascar de gérer leur argent en toute simplicité et de bénéficier d'une flexibilité sans précédent dans leurs transactions quotidiennes », ont indiqué les promoteurs du nouveau service.

Avec celui-ci, les clients de la banque peuvent vérifier leur solde et consulter les trois dernières transactions en quelques clics, sans avoir besoin d'une connexion Internet. Ce nouveau service permet également des transferts d'argent entre les comptes bancaires BNI et les comptes MVola, rendant les transactions quotidiennes plus fluides et accessibles, même dans les zones les plus reculées de Madagascar.

Simplifié.

Pour accéder à ce service, les utilisateurs doivent lier leur compte bancaire BNI à leur compte MVola, selon les explications. « Ce processus est initié en composant simplement #699# depuis le réseau Telma. Les instructions affichées à l'écran guideront les utilisateurs à travers les étapes nécessaires pour connecter les comptes. Une fois liés, les clients bénéficieront immédiatement de toutes les fonctionnalités du service », ont indiqué les représentants de la banque.

Par ailleurs, le service #699# offre une visibilité en temps réel sur les comptes BNI Madagascar, permettant aux clients de gérer leurs finances sans souci. Cette innovation s'inscrit dans l'engagement de BNI Madagascar à rendre les services bancaires plus accessibles et pratiques pour tous, éliminant les contraintes de connectivité et de matériel. Cette initiative marque une avancée dans la promotion de l'inclusion financière à travers le pays.

En offrant une solution qui fonctionne sans Internet et avec tous les types de téléphones mobiles, BNI Madagascar et MVola ouvrent la voie à une gestion financière simplifiée pour des milliers de Malgaches.