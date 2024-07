Madagascar: Vendredi Joli!

Mahery et Nanie au Piment Café Débroussailleurs du concept « cabaret », dans le « jargon spécialisé » : la musique de barroom, le Piment Café maintient toujours le cap et propose pour cette nuit l'une des meilleures affiches de ce mois probablement. Aujourd'hui à 20h30, vont monter sur la scène de ce lieu incontournable et souvent cité par les noctambules tananariviens et tananariviennes, Mahery du groupe Johary et Nanie, star des années 2000. C'était à leur « prime » que ce genre de spectacle en petit comité dans une petite salle a pris de l'ampleur dans la capitale, mêlant convivialité et chaleur musicale.

Reggae signé Wubani.

Wubani, la figure du reggae mahorais, va être à l'affiche de la Teinturerie Ampasanimalo aujourd'hui à 19 h. Le contexte pourrait jouer en sa faveur, lundi a été la Journée mondiale du reggae ou « International reggae day », célébrée au même lieu avec plusieurs artistes et groupes locaux, Majestic Lion, Mashmanjaka, Jahmistacar, Kyàlaa et d'autres. La venue de Wubani boucle la boucle donc. Ses titres, à découvrir pour le commun des mortels, circulent depuis un temps dans le circuit des rendez-vous majeurs du reggae à travers le monde, « Être bien », « Mendiant », « Condro »...

Une affiche trois stars chez Pitou.

La chanson de charme en puissance Chez Pitou Behoririka cette nuit à 21h, avec Ndondolah & Lucia, Melky va aussi être de la partie. La chanson « Tsy fanahy iniako » a été le titre phare qui a scellé le duo Ndondolah & Lucia. Ensuite, il s'est un peu écarté de la scène musicale, ou s'est plutôt fait discret. Cependant, Ndondolah est resté ce parolier de génie quand il faut sortir les mouchoirs et égrener les soupirs. Melky possède de son côté des chansons capables de faire fondre la fosse souvent composée de damoiselles en mal d'amour. Tel « Iny ianao iny » et d'autres encore.

%

Rija Ramanantoanina en centre-ville.

Un concert en centre-ville pour économiser le déplacement, c'est possible ce jour avec Rija Ramanantoanina au Pho Resto Ankorondrano à 20h30. Le bonhomme à la voix de velours est particulièrement actif en ce moment. Une année 2024 qui est chaud bouillant pour le chanteur de « Fiainana kely », ou la petite vie en malgache. Il peut maintenant affirmer que ses chansons ont réussi à traverser trois générations, telles les « Fa iza », « Tsara iafarana », cette dernière a été l'hymne des mariages des années 80-90.

Ifanihy toujours Ifanihy.

« Lesabotsy », c'est l'intitulé du récital d'Ifanihy ce soir à partir de 19h30 au Poony Lodge à Iavoloha. La verve de l'humour, de l'autodérision, du réalisme comique, de l'insolence même... va enchanter plus d'un et d'une. À croire l'intitulé, le public espère un retour à la genèse avec des titres comme « Lemena » ou « Lesabotsy », chants de ralliement de tous les acolytes de quartier de la capitale en fin de journée avec la guitare. Les fameuses sérénades nocturnes de la capitale. Ifanihy c'est aussi les « Kiala Dauphien », « Foitran'ny vadin'ingahy polisy », « Ambatofotsy gara »...

Madagascourt Film Festival Jour J.

La cérémonie d'ouverture du Madagascourt Film Festival va avoir lieu à 18h ce jour à l'IFM Analakely. Le seul festival de film court de l'Océan Indien, connu au tout début par les Rencontres du Film Court (RFC), en est pour ces cinq jours de programmation à sa 19ème édition. Les organisateurs promettent déjà une édition 2025 avec beaucoup de changements, à espérer en mieux. Cette année, ils ont aussi précisé que c'est un événement de transition pour revenir à la formule mois d'avril l'année prochaine.