Afrique de l'Est: Tournoi de l'Indépendance - Victoire du FC Ivato à Maurice

Comme chaque année, la célébration de la fête de l'Indépendance est marquée par un tournoi de football à Maurice. Initiée par l'association Malagasy miray hina, la finale s'est déroulée dans une ambiance festive dimanche.

La sixième édition du tournoi de l'Indépendance organisée à Maurice a été couronnée de succès dimanche dernier au stade de Rose Hill. L'équipe du FC Ivato a été sacrée championne en s'imposant face à la formation ZAL FC sur le score de 1 à 0. Le match a été très disputé car il a fallu patienter jusqu'à la 60e minute pour que Tsiry et ses coéquipiers réussissent à marquer le seul et unique but de la rencontre. Ils ont été ravis de remporter la magnifique coupe qui a été offerte par la présidente d'honneur du Malagasy miray hina, Patricia Rasendranirina.

C'est la seconde fois que le FC Ivato soulève le trophée de ce tournoi de football organisé par cette association regroupant les Malgaches à l'étranger. Le titre de meilleur gardien de but revient à son portier Tsiry, après avoir effectué de superbes parades tout au long de la compétition. Malgré la défaite en finale, le président James Andriamalala a souligné l'excellent parcours de ZAL FC, une équipe très jeune. Son joueur Ousmann a été élu meilleur joueur. La troisième place a été arrachée par le FC Etoile, victorieuse face au FC DDI lors du match de classement. Deux coaches, à savoir Jean-Yves et Herihajaina, ont brillé lors de cette édition.

Festivités.

Au total, 13 clubs malgaches, regroupant les passionnés de football qui résident à Maurice, ont participé à ce tournoi depuis le mois d'avril. La célébration de la fête de l'Indépendance est au cœur de cette initiative d'organisation, en plus de la compétition qui vise à réunir tous les ressortissants malgaches. Dimanche, ils ont témoigné leur solidarité et leur fierté en mettant en avant la culture de Madagascar à travers la danse, les costumes traditionnels et les repas. Les groupes de danse Tambatra et Tafaray ont assuré l'animation, tout comme DJ Junot. James Andriamalala, le président de l'association Malagasy Miray hina, n'a pas dissimulé sa satisfaction suite au succès de l'événement. « Cette édition était vraiment spéciale. Tout le monde s'amusait, et bien que nous ayons peu de temps à cause du travail, nous avons pu profiter de cette occasion pour célébrer la fête nationale ensemble. Nous sommes extrêmement satisfaits et nous exprimons notre gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce tournoi », a-t-il noté.