Afrique: Eliminatoires CAN 2025 - Retrouvailles Madagascar-Tunisie dans le groupe A

Les Barea et les Coelacanthes sont logés dans le groupe A aux côtés des Tunisiens et des Gambiens. Toutes les équipes sont fixées. La Confédération africaine de football (CAF) a procédé, hier, jeudi, à Johannesburg, au tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2025. Madagascar hérite du groupe A avec la Tunisie, les Comores et la Gambie pour cette campagne.

Un groupe relevé, surtout au vu de la présence des Aigles de Carthage de la Tunisie, classés 41e au classement FIFA et des Coelacanthes des Comores. Les Tunisiens sont des habitués des phases finales de la CAN et font figure de favoris dans la poule. Les dernières rencontres entre Madagascar et la Tunisie remontent à la Coupe d'Afrique des Nations en Egypte en 2019.

Les Tunisiens ont éliminé la bande à Faneva Ima en quarts de finale au Caire sur le score de 3 buts à 0. Le derby de l'Océan indien revient encore avec la présence des Comores dans le groupe A. Les deux équipes sont déjà logées dans la même poule pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les Malgaches ont battu les Comoriens sur le score de 2 buts à 1 lors du match aller. La sélection comorienne figure parmi les équipes qui ont eu une ascension fulgurante sur la scène continentale. Pour le moment, les Comoriens occupent provisoirement la tête du groupe I dans le cadre des éliminatoires du mondial 2026.

La Gambie est une équipe difficile à battre à domicile et a joué la dernière CAN en Côte d'Ivoire. « C'est le verdict du tirage au sort, la Tunisie est mondialiste et la Gambie a disputé la dernière édition de la CAN en Côte d'Ivoire. Les Comores, nous les connaissons tous. Notre objectif est de disputer la CAN et nous n'avons qu'un seul mot d'ordre, le travail et le combat. Nous espérons que tous nos joueurs seront en pleine forme pour affronter ces matchs », a déclaré Romuald Rakotondrabe, coach des Barea. La compétition se tiendra au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.