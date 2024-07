Madagascar: Coupe de Madagascar - Un remake de la finale, Elgeco-Cffa

Les demi-finales de la Telma Coupe de Madagascar ont livré leur verdict hier au Stade By-pass, avec une tension palpable. Le Cffa d'Andoharanofotsy a validé son billet après un match intense contre le champion de Madagascar, Disciples FC, finissant sur un score nul et vierge et se départageant finalement aux tirs au but avec une victoire 4-3.

De leur côté, les champions en titre, Elgeco Plus, ont sécurisé leur place en battant l'Inate FC Rouge sur un score solide de 2 buts à 0. « Nous avons réagi avec plus de détermination lors de cette demi-finale de la Coupe de Madagascar après avoir traversé une période difficile suite à notre défaite en finale du Championnat de Madagascar la semaine dernière. Nous avons imposé notre jeu dès le début de la rencontre et cela a porté ses fruits en prenant tous les risques nécessaires. Pour la finale, il est essentiel de rester prudent, que ce soit sur le plan offensif ou défensif, car le Cffa a battu le champion de Madagascar en titre. Cette finale s'annonce de haut niveau, donc elle sera ouverte, mais ce sera l'équipe la mieux préparée et la moins susceptible de commettre des erreurs qui remportera le trophée. Le Cffa cherchera certainement à prendre sa revanche, mais de notre côté, nous ferons tout pour défendre notre titre », a déclaré Andry Hildecoeur, entraîneur de l'Elgeco Plus.

La finale à venir ne représente pas seulement une opportunité de remporter le prestigieux titre de la Coupe, mais aussi une chance de se racheter. Ce match est en effet un remake de la finale de la saison dernière où Elgeco Plus avait triomphé avec un score de 2-1 contre le Cffa.

Les enjeux sont élevés alors que les deux équipes cherchent à remporter le tournoi et à représenter Madagascar à la Coupe de la CAF. Le choc promet d'être intense sur le terrain alors que le Cffa cherche à venger sa défaite précédente contre les champions aguerris. Malgré leur récent match nul en Championnat de Madagascar PFL, les deux équipes se préparent pour un affrontement extrêmement compétitif.