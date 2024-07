Madagascar: Andry Rajoelina - Inauguration du premier bloc de chirurgie à cœur ouvert du pays

Les quatre premiers enfants ayant été opérés au sein de cet établissement se portent bien et ont pu rentrer auprès de leur famille respective.



Le président Andry Rajoelina a procédé, hier, à l'inauguration du bloc de chirurgie cardiaque nouvellement construit au Centre hospitalier de Soavinandriana. Il s'agit du premier bloc de chirurgie permettant de réaliser des opérations à cœur ouvert au profit des enfants malgaches. Cette étape est considérée par les observateurs comme une véritable révolution du système de santé à Madagascar.

Le président Andry Rajoelina quant à lui a réitéré son engagement personnel, ainsi que l'engagement de l'Etat malgache à offrir des soins de qualité et des services de santé de proximité à l'ensemble de la population. Cette nouvelle infrastructure est le fruit d'une coopération entre l'État malgache, l'ONG Chaîne de l'Espoir et l'Agence Française de Développement (AFD). Le chef de l'Etat a aussi fait savoir que c'est le Médecin-Général de Brigade Willy Ratovondrainy qui lui a remis le projet en main propre.

Désormais, les enfants malgaches n'ont plus besoin d'évacuations sanitaires à l'étranger pour bénéficier d'une opération cardiaque. À noter que ce bloc de chirurgie à cœur ouvert au CENHOSOA de Soavinandriana est réservé aux enfants de moins de 16 ans, présentant des cardiopathies congénitales ou acquises. Désormais, ces derniers pourront bénéficier de ce type de soins à Madagascar, réalisés par des chirurgiens locaux hautement qualifiés.

Jusqu'ici, quatre enfants ont été opérés avec succès dans cette nouvelle infrastructure. Marielle, Bryan, Jean Ediële et Finoana, âgés entre 13 et 8 ans, venant des régions Haute Matsiatra, Sofia et Analamanga, sont donc les premiers patients ayant bénéficié d'une prise en charge au sein de ce bloc de chirurgie à cœur ouvert. Ils ont été opérés entre le 21 et le 24 mai dernier. Ces enfants se portent bien actuellement et ont pu retourner auprès de leur famille respective. D'après les explications du Médecin-Général de Brigade Willy Ratovondrainy, l'opération à cœur ouvert dure 2 heures. Cependant, les patients doivent passer beaucoup plus de temps dans la chambre post-opératoire pour assurer un meilleur suivi médical.

À noter qu'après la cérémonie d'inauguration, le président Andry Rajoelina et son épouse Mialy Rajoelina ont visité le bloc de chirurgie cardiaque et la Chambre post-opératoire. Pour les 5 prochaines années, toutes les opérations auprès de ce bloc de chirurgie cardiaque seront gratuites. C'est l'ONG Chaîne de l'Espoir qui prendra en charge les opérations des enfants nécessitant une intervention au sein de cette nouvelle infrastructure. D'ailleurs, durant la cérémonie, le chef de l'Etat a annoncé la construction prochaine d'un Centre de Cardiologie qui pourra prendre en charge les adultes.

Ce sera le plus grand de l'Océan Indien, a martelé le locataire d'Iavoloha. Une rencontre du président Andry Rajoelina avec le président de l'association La Chaîne de l'Espoir, le Docteur Eric Cheysson, aura lieu incessamment afin de préparer la réalisation de ce projet d'envergure.

Par ailleurs, la formation du personnel de santé malgache est également envisagée. Andry Rajoelina a aussi fait une annonce relative à la rénovation de l'hôpital de Soavinandriana qui est le premier établissement de santé de Madagascar, inauguré en 1891 par la reine Ranavalona III. « De 1960 à 2019, seulement 16 centres hospitaliers universitaires ont été construits pour servir une population de 28 millions d'habitants. En cinq ans, lors de mon premier mandat, nous avons pu bâtir et construire 30 nouveaux centres hospitaliers, dont une grande partie est déjà opérationnelle et le reste en cours de finalisation », a-t-il rappelé.