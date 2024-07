Madagascar: Fuite du sujet d'Anglais au BEPC - Retard du début des épreuves, panique dans les centres d'examen

Un remplacement du sujet d'Anglais a été effectué dans tous les centres d'examen de Madagascar à cause d'une suspicion de fuite de sujet selon le ministère de l'Education nationale. L'épreuve n'a pu commencer qu'une heure 30 plus tard, il en résulte un trouble pour les candidats et certains affirment même que le sujet n'était pas complet car il a été copié au tableau.

Angoisse, stress, inquiétude.

Ce sont ces expressions qui ont marqué le visage des candidats au BEPC en sortant des salles d'examen hier. En effet, suite à une fuite du sujet d'Anglais, le début des épreuves a été retardé de 30 à 90 minutes. Vu l'urgence de la situation, il n'a pas été possible d'imprimer de nouveaux sujets, l'énoncé de l'examen a donc été copié au tableau. Au cours de cette période, les candidats ont été priés d'attendre en dehors des salles d'examen. Cet incident a eu un fort impact sur le mental des candidats étant donné que l'appel qui était prévu à 7h30 n'a pas eu lieu. « On nous a demandé de se mettre en rang puis on nous a demandé de rompre les rangs parce que le sujet n'a pas encore été copié au tableau. Ce n'est qu'une fois que nous sommes entrés dans la salle que nous avons reçu comme explication qu'il y a eu une fuite de sujet qui a causé le retard de l'épreuve », témoigne une candidate au Lycée Jean Joseph Rabearivelo.

Pour le CEG Nanisana, les épreuves n'ont pu avoir lieu qu'à 9h15, selon le témoignage des candidats sur place. « Lors de l'épreuve, nous avons constaté qu'il n'y a pas de texte alors que les questions sont en relation avec le texte qui devrait être dans le sujet ». Cet incident a non seulement troublé la concentration des candidats mais a aussi été marqué par le fait que bon nombre d'entre eux se plaignent de l'absence de texte alors que les questions portent sur la compréhension du texte.

Anomalies.

Face à cette situation, le ministère de l'Education nationale reste vague dans ses explications par rapport à la fuite de sujet. Il a été évoqué qu'il y a eu une menace de fuite de sujet et que cela implique que celui-ci doit être changé dans tout Madagascar. Ainsi, c'est le deuxième sujet ou sujet de réserve qui a été donné aux candidats. Des anomalies ont été enregistrées durant cette session 2024 aussi bien pour le BEPC que le CEPE. Concernant la publication des résultats, le ministère a évoqué que la correction des copies a déjà commencé mardi dernier et que tous les efforts sont faits pour que les résultats soient disponibles dans les plus brefs délais.