Algérie: La Cnep-Banque met en vente 2100 logements et des locaux sur plusieurs wilayas

ALGER — La Caisse nationale d'épargne et de prévoyance "CNEP-Banque" a lancé jeudi la commercialisation de plus de 2100 logements et de 390 locaux commerciaux répartis sur 11 wilayas, a indiqué un communiqué de cette banque publique.

"La CNEP-Banque a le plaisir d'annoncer le lancement de la commercialisation de plus de 2100 logements et de 390 locaux commerciaux répartis sur 11 wilayas, marquant ainsi sa volonté à répondre aux besoins croissants de la clientèle et à soutenir le développement économique du pays", selon le communiqué.

Les clients intéressés pourront découvrir cette nouvelle offre auprès des agences de la banque, ou en consultant la plateforme en ligne sur https://cnep-market.cnepbanque.dz.

A travers cette offre, la Cnep-Banque "confirme son engagement à mettre à la disposition du citoyen et de la clientèle des produits et des services répondant à leurs attentes".

"Créée au lendemain de l'indépendance pour la mobilisation de l'épargne des citoyens algériens et la facilitation de l'accès au logement, la CNEP-Banque a toujours joué un rôle important dans l'accompagnement des ménages et des professionnels de l'immobilier", ajoute le communiqué.