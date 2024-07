Ile Maurice: Vers des coopératives plus vertes et innovantes

«Les coopératives construisent un avenir meilleur pour tous.» Tel est le thème de la Journée internationale des coopératives, célébrée ce 6 juillet. Cette journée met en lumière l'importance des coopératives dans la promotion d'une croissance inclusive et durable, la protection de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques.

Ces efforts visent à progresser vers les objectifs de développement durable d'ici 2030. De plus, cette journée contribue à préparer le terrain pour l'Année internationale des coopératives 2025, déclarée par l'Organisation des Nations unies (ONU), l'année dernière.

Une coopérative est une association volontaire de personnes qui se regroupent pour satisfaire leurs besoins et aspirations économiques, sociales et culturelles, en gérant collectivement une entreprise de manière démocratique. Selon le rapport de 2023 du secrétaire général de l'ONU sur le rôle des coopératives dans le développement social, ces entités jouent un rôle crucial dans le développement économique et social de tous, y compris des groupes marginalisés.

Le modèle coopératif, axé sur la communauté locale, montre un engagement envers les objectifs de développement durable. Il favorise des pratiques qui soutiennent l'économie locale, encouragent la participation de la société civile, et tiennent compte des décisions et des impacts sur la communauté.

Bindya Mahadew, présidente de la Mauritius Women Entrepreneur Co-operative Federation Ltd, s'engage fermement en faveur du développement durable. Elle met un point d'honneur à encourager les membres, lors des réunions, à adopter des procédés innovants et respectueux de l'environnement. Pour débuter et maintenir une coopérative, Bindya Mahadew, membre de la Lucky Women Entrepreneurs Co-operative Society Ltd dans le secteur de la transformation alimentaire depuis 17 ans, raconte qu'il faut beaucoup de courage, de patience et de volonté pour se faire connaître auprès des consommateurs, et promouvoir ses produits.

«Tout cela était difficile. Surtout qu'auparavant, nous n'avions pas les réseaux sociaux et devions compter sur le bouche-à-oreille. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux pour se faire connaître. On peut faire des vidéos pour élargir notre audience. Malgré cela, la société coopérative existe toujours, avec les mêmes produits et l'offre a été diversifiée au fil du temps. Aujourd'hui, nous avons tellement de commandes que nous n'avons pas le temps de participer aux foires. Les clients font un dépôt de 50 % à la commande et viennent ensuite la récupérer. Nous faisons également de la plantation bio à Union-Park. Nous cultivons des légumes et le compost est fait avec les restes. Nous n'utilisons aucun produit chimique et recyclons autant que possible. Beaucoup de produits innovants peuvent être faits avec le recyclage», dit-elle.

De plus, Bindya Mahadew souligne que pour améliorer le fonctionnement des sociétés coopératives, il est essentiel de disposer de davantage de marchés et d'espaces dédiés aux coopératives, ainsi que de renforcer leur promotion. «Un endroit fréquenté par les habitants serait idéal. En tant que présidente, je suis impliquée dans le suivi des membres des coopératives. Il est essentiel de les guider, en particulier ceux qui sont dans la production de produits très compétitifs comme les sacs écologiques. Je conseille aux entrepreneurs d'innover et je fais des recherches pour les aider à améliorer leurs produits», fait-elle ressortir. Elle affirme également : «Les entrepreneurs ont beaucoup de potentiel et il y a de l'avenir pour les sociétés coopératives. Il faut persévérer et innover.»