Ile Maurice: Ritesh Ramful deplore les changements cosmétiques

Le député du PTr Ritesh Ramful a souligné que la transparence sur le processus de financement électoral est un élément clé pour qu'un électeur puisse prendre une décision éclairée. En 2019, dit-il, le gouvernement avait présenté une loi presque similaire à la veille des élections.

Tous les partis politiques avaient exprimé leurs opinions, y compris certains membres de l'opposition qui avaient émis des réserves sur le manque de consultation et de dialogue, ainsi que sur les risques d'une dépendance excessive vis-à-vis des entités privées, a soutenu le député Ramful. Le projet de loi de 2019, poursuit-il, n'avait pas obtenu la majorité des trois quarts, car il fallait également adopter un amendement constitutionnel. «Nous avons eu les élections générales et le projet de loi a été relégué aux oubliettes. Une fois de plus, à la veille des élections générales, le gouvernement revient avec le même projet de loi, avec des changements cosmétiques», dit-il.

Sudheer Maudhoo : «Les obstacles viennent de l'opposition»

Le ministre Sudheer Maudhoo a indiqué que le Parti travailliste a déjà présenté un projet de loi sur le financement politique. Il souligne que c'est un projet de loi important et très attendu. Des réglementations doivent être mises en place pour empêcher la capture des politiques, et trouver le juste équilibre est l'objectif de ce projet de loi. Ce projet, poursuit-il, présentera Maurice comme un pays démocratique. «Pourquoi les membres de l'opposition refuseraient-ils ce projet de loi une fois de plus ? Refusent-ils la transparence sur le financement des partis politiques ? Les obstacles viennent de l'opposition, la politique partisane doit être mise de côté. Ce projet de loi devra être adopté, ce n'est qu'une question de temps», a soutenu le ministre Maudhoo.

%

Anjiv Ramdhany : «Une menace pour l'opposition»

Le ministre de la Fonction publique, Anjiv Ramdhany, est d'avis que si cette nouvelle disposition légale est adoptée avec succès, elle aura une grande signification pour notre démocratie. «Nous devons nous assurer que le gouvernement reflète la voix du peuple.» Il souligne que ce projet de loi a été circulé depuis avril 2024 et a reçu une large diffusion. «Ce projet de loi, estime-t-il, représente une menace pour l'opposition, car leur mode de fonctionnement a toujours été opaque et il n'est pas surprenant qu'ils trouvent toutes sortes d'excuses pour ne pas soutenir ce projet de loi.» Il a rappelé l'affaire des coffres-forts en 2015 et a affirmé que la population n'oubliera pas cet épisode. «Imaginez combien d'argent a été collecté et dépensé pendant les élections. Quelles seraient les conséquences si cet ancien Premier ministre revenait au pouvoir ?» s'est-il demandé.