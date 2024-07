Togo: Eviter le danger et sauver des vies, Eduquer, Former et Réorienter vers l'auto-employabilité !

Ce sont là des quatre éléments par lesquels nous pouvons résumer la démarche entreprise depuis le mois dernier par la Commune de Golfe 1 qui a décidé de nettoyer les carrefours des feux tricolores de son ressort territorial, de tous ceux qui s'adonnent à la mendicité (enfants, jeunes, adultes y compris).

Et sur cette décision qui n'est que la traduction dans les faits d'une instruction du Conseil communal, le Maire de la commune, Joseph Gomado s'explique. « C'est un problème soulevé au niveau du Conseil, parce que la présence de ces frères et soeurs au niveau des feux tricolores dans un premier temps constitue un danger pour eux-mêmes et également pour les usagers.

Et aussi dans une commune digne de ce nom, il faut qu'on fasse tout pour éviter ça et mieux orienter les gens vers l'auto-employabilité. Quand vous voyez ces mendiants, il y a parmi eux des enfants qu'on manipule pour faire ce travail-là, et jusqu'à quand. Et également il y a des gens qui peuvent travailler. Donc tous ces éléments rassemblés, on a décidé que ce n'est plus le lieu de faire des activités de ce genre-là ».

Et dans la démarche de traduction dans les faits de cette option prise, la Mairie de Golfe 1 n'est pas seule. « Nous avons eu à travailler avec la police et en interne avec tous les départements aussi, et nous avons sur notre territoire, les ONG qui s'occupent des enfants déshérités, avec qui on travaille. On va voir parmi ces mendiants-là s'il y a des enfants orphelins et autres, on peut les orienter, et s'il y a des enfants orphelins, mais des enfants qui ont leur famille, les familles doivent prendre leur responsabilité dans le cas contraire, ils vont subir les effets de la loi ».

Une séance d'explication qui en valait la peine pour permettre au mieux de comprendre cette démarche en quatre points, à savoir, « Eviter le danger et sauver des vies, Eduquer, Former et Réorienter vers l'auto-employabilité ! ».