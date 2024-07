Afrique de l'Ouest: BRVM - Evolutions disparates des activités du marché en fin de semaine.

La fin de semaine a été marqué par des évolutions disparates des activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

Ainsi, au terme de la séance de cotation de ce vendredi 5 juillet 2024, la valeur des transactions a fait un plongeon en passant de 4,910 milliards FCFA la veille à 260,187 millions FCFA.

La capitalisation boursière du marché des actions a aussi enregistré une baisse. Elle affiche une réalisation de 8 537,227milliards FCFA contre 8 552,303 milliards FCFA la veille, soit un repli de 15,076 milliards.

Celle du marché obligataire est par contre en hausse, de 1,324 milliard, se situant à 10 529,775 milliards FCFA contre 10 528,451 milliards FCFA le jeudi 4 juillet 2024.

L'indice composite a cédé de 0,17% à 229,48 points contre 229,88 points la veille.

La même baisse est notée du côté de l'indice BRVM 30 à 114,86 points contre 115,05 points précédemment.

Pour sa part, l'indice BRVM Prestige s'est rehaussé de 0,52% à 108,71 points contre 108,15 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Uniwax Côte d'Ivoire (plus 4,76% à 440 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (plus 4,00% à 7 800 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (plus 3,63% à 2 995 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (plus 3,33% à 3 100 FCFA) et Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (plus 1,52% à 2 000 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres ETI Togo (moins (5,88% à 16 FCFA), BOA Burkina Faso (moins 3,00% à 6 620 FCFA), VIVO Energy Côte d'Ivoire (moins 2,86% à 850 FCFA), Oragroup Togo (moins 2,17% à 1 800 FCFA) et BOA Bénin (moins 1,26% à 6 665 FCFA).