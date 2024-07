Cote d'Ivoire: 248e anniversaire des Etats-Unis d'Amérique - L'ambassadeur Jessica Davis Ba rend hommage aux champions nationaux

« Nous travaillons en partenariat avec des chefs d’entreprise brillants, des championnes nationaux comme Mariame Diaby, Pdg de Ayuf Holding, qui nous a installé ses chapiteaux qui nous abritent pour la cérémonie’’. Ce sont là les propos tenus le 3 juillet, par l’ambassadeur des Etats Unis en Côte d’Ivoire, Sem Davis Jessica Ba, lors de la cérémonie de célébration du 248e anniversaire de l’indépendance du pays de l’Oncle Sam. Rapporte le site fratmat.info.

Placée sous le thème de « Champions unis, gagnons ensemble », cette célébration a été rehaussée par la présence du Premier ministre Beugré Mambé, des présidents d’institutions et de partis politiques et des membres du gouvernement ivoirien.

Selon le confrère, la diplomate américaine après avoir salué la bonne marche des rapports bilatéraux entre la Côte d'Ivoire et son pays, a décliné les domaines d’intervention des Usa en Côte d’Ivoire tout en expliquant le bienfondé de ces investissements. « En investissant dans le peuple, la paix et la prospérité, nous élargissons notre partenariat avec la Côte d'Ivoire dans tous les secteurs (...) notre partenariat pour améliorer la santé assure que les enfants d’aujourd'hui deviennent les champions de demain. Dans la formation des jeunes, nous participons à la transformation digitale du pays pour offrir un exemple de réussite aux Pme (...) Nous élargissons notre coopération en sécurité pour que le peuple américain et ivoirien vivent dans la paix et la sécurité (...) Nous travaillons à développer l’industrie créative pour que ce secteur important crée de la valeur et assure aux artistes et poète un avenir radieux (...)», a-t-elle indiqué avant de réaffirmer l’engagement de son pays aux côtés de la Côte d'Ivoire.

Mariame Diaby, pour sa part, s’est réjouie de cette marque d’attention « j’ai été très émue des mots de reconnaissance comme championne nationale prononcée à mon égard par l’ambassadeur Davis Jessica Ba ».