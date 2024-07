Ile Maurice: Super League (15e journée) - La relégation toujours d'actualité

Il n'y a déjà plus de suspense en Super League concernant le titre. Celui-ci ira embellir l'armoire à trophées du Cercle de Joachim. Avec 38 points au compteur, les Curepipiens ne peuvent plus être rejoints au classement. Par contre, la relégation est toujours d'actualité. Et elle concerne en premier lieu la lanterne rouge Savanne SC et AS Rivière-du-Rempart, avant-dernier au tableau. Avec encore quatre journées à disputer, cette menace pourrait s'étendre à d'autres formations.

Parmi celles-ci, on peut citer Entente Boulet-Rouge/ Riche-Mare Rovers. Les Flac-quois sont 8es et ne sont pas encore assurés du maintien. Ils possèdent une attaque qui tourne bien mais derrière, leur défense demeure poreuse avec 37 buts concédés. Les Rovers affrontent AS Vacoas-Phoenix demain en match de clôture. Les Vacoassiens ne sont pas à l'abri d'une mauvaise surprise en fin de saison également. Après un début de saison encourageant, ils peinent désormais à être constants en termes de résultats et peinent à se montrer compétitifs. Cette explication pèsera lourd dans la course au maintien.

En match d'ouverture aujourd'hui, Savanne SC affrontera Chebel Citizens. Les Sudistes n'ont que très peu de chances de rester dans l'élite en fin de saison. L'équation est simple, les Dragons doivent remporter tous leurs matches restants pour sauver leur peau. Ils joueront face à des Citizens qui montrent un bien meilleur visage après un début de saison catastrophique. Le promu s'est hissé dans la première partie de tableau et peut envisager le maintien plus sereinement.

Grande-Rivière-Sud-Est Wanderers n'a plus rien à jouer cette saison. Le champion en titre a livré une prestation en deçà des espoirs et doit maintenant bien négocier la fin de saison. Il affronte Petite-Rivière-Noire FC demain à 15h30 et doit stopper sa spirale de défaites. 6e au classement, la formation de l'ouest n'a pas encore assuré son maintien.

On assistera aussi à un derby du nord entre Pamplemousses SC et AS Rivière-du-Rempart. Cette dernière est toujours dans la zone dangereuse mais les choses semblent aller mieux pour elle qui trouve enfin le chemin de la victoire. Mais cela s'annonce compliqué contre son voisin. Pamplemousses SC a été tenu en échec la semaine dernière et veut maintenant rebondir.

Même objectif pour ASPL 2000 qui a été battue le week-end dernier. Les Portlouisiens retrouvent le Cercle de Joachim. Un match sans enjeu qui pourrait surtout aider les Curepipiens à améliorer leurs statistiques.

Le point

Programme

Aujourd'hui - 18h30

Savanne SC - Chebel Citizen

MFA

Demain - 15h30

GRSE Wanderers - Petite-Rivière-Noire FC

Auguste-Vollaire

Cercle de Joachim - ASPL 2000

MFA

Pamplemousses SC - AS Rivière-du-Rempart

St-François-Xavier

18h30

AS Vacoas-Phoenix - Entente Boulet-Rouge/RMR

MFA