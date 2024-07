Ile Maurice: Championnats des îles de l'océan Indien - La deuxième édition à Madagascar l'année prochaine

L'association des Fédérations et Comités régionaux de cyclisme de l'océan Indien (AFCRCOI) est désormais opérationnelle. Réunis en congrès inaugural au Domaine de Grand-Baie, le lundi 1er juillet, les présidents et responsables des différentes îles de l'océan Indien, qui participent actuellement aux 1ers Championnats cyclistes de la région, ont ratifié les statuts portant sur la création de cette instance.

Celle-ci vient combler une lacune en matière d'organisation d'activités et de promotion du cyclisme régional. Elle a pour but de créer une base solide sur laquelle les générations futures pourront s'appuyer, création d'une plateforme légitime, force motrice, menant à une véritable croissance durable du cyclisme dans la région, se poser en organe unifié envers toutes les autorités compétentes, se faire entendre au niveau des forums internationaux majeurs, avoir en main un outil approprié pour rechercher les financements nécessaires et travailler sur un budget spécifique pour les activités.

L'AFCRCOI se chargera de la gestion des Championnats cyclistes des îles de l'océan Indien. Les initiateurs parlent de l'ouverture d'une nouvelle ère pour la petite reine et surtout, disposer d'un héritage solide pour les années à venir. La reconnaissance des Championnats obtenue auprès de l'Union cycliste internationale (UCI), la nouvelle instance recherche aussi une affiliation internationale. Ce qui a pour but de permettre à des pays qui ont rarement l'occasion de s'aligner à des épreuves portant le label UCI d'avoir cette opportunité. Ce sont là quelques-uns des avantages et bénéfices pour la nouvelle association, salués par tous les délégués présents.

Les discussions ont également porté sur la formation du nouveau bureau et l'organisation des prochains Championnats. L'exercice a été conduit de manière consensuelle. Si des noms précis n'ont pas été désignés, en attendant les formalités d'enregistrement et la proximité de la tenue des élections dans la plupart des Fédérations et des Comités régionaux, les postes à pourvoir sont allés aux différents pays présents pour cette session inaugurale. Ainsi, Madagascar occupera la présidence, la Réunion la vice-présidence, les Seychelles la trésorerie, un représentant des Comores sera l'assistant-secrétaire tandis que Maurice s'occupera du secrétariat tout comme du siège social de l'AFCRCOI.

Madagascar s'est également vu confier l'organisation de la prochaine édition des Championnats en 2025. Une décision unanime, bien accueillie par le président de la Fédération malgache de cyclisme, Jean-Claude Relaha. Compte tenu des différentes particularités du calendrier spécifique des événements de chaque pays membre, la période fin août-début septembre a été proposée pour la tenue de la compétition. Quant aux catégories au programme, elles sont les suivantes : élite-U23, U17 et U19. L'accent a été mis sur l'inclusion de la compétition féminine pour la prochaine édition. Chaque pays a été invité à enclencher dès maintenant la préparation des coureurs à tous les niveaux. En outre, un engagement ferme a été pris pour que toutes les conditions appropriées soient réunies pour le succès des activités et des événements à venir de l'AFCRCOI.

Dans un communiqué: Le COM confirme la sélection de Christopher Lagane pour les JO de Paris 2024

Le Comité olympique mauricien (COM) a, par voie de communiqué, confirmé la sélection de Christopher Lagane pour les Jeux olympiques de Paris 2024 (26 juillet-11 août). Dans une missive portant la signature du secrétaire général, Hedley How Foo Kiong Han Mui, il est écrit : «The Mauritius Olympic Committee (MOC) wishes to inform the sports media about the recent developments regarding the divergence between the Fédé- ration mauricienne de cyclisme (FMC) and the Mauritius Olympic Committee.»

L'auteur du communiqué indique que le comité directeur de la FMC a expliqué son choix et que le président de la fédération, Jean-Philippe Lagane, a présenté ses excuses «for all the grievances that were raised during this period». Le COM a passé en revue la situation et a accepté ses excuses. Le SG du COM ajoute qu'à la lumière de cette résolution, «we confirm that the athletes representing Mauritius in the upcoming cycling events at the Paris 2024 Olympic Games will be Christopher Rougier Lagane, Kimberley Le Court de Billot, and Aurélie Halbwachs». Tout est bien qui finit bien, est-on tenté de dire...