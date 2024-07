Soudan: L'ambassadrice du Soudan à Berlin rencontre la ministre d'État au ministère allemand des Affaires étrangères

Berlin — L'ambassadrice du Soudan à Berlin a rencontré jeudi la ministre d'État au ministère allemand des Affaires étrangères, Dr Katja Kuehl, où elle lui a détaillé l'évolution de la situation au Soudan et les crimes commis par les milices rebelles terroristes Forces de soutien rapide (FSR) contre les civils et la destruction d'infrastructures et d'installations publiques, en référence à ce qui s'est passé récemment dans les États de Gezira et Sinnar, en plus de contrecarrer l'aide humanitaire.

L'ambassadrice a souligné la volonté du gouvernement soudanais de parvenir à la paix et à la stabilité et de fournir une aide humanitaire aux personnes touchées, appelant à faire pression sur les parties extérieures qui fournissent aux milices rebelles terroristes des armes, des mercenaires et un soutien médiatique.

Pour sa part, la ministre d'État allemande a exprimé l'intérêt de son pays pour ce qui se passe au Soudan et ses efforts avec ses partenaires pour un cessez-le-feu, soulignant sa connaissance des violations généralisées commises par la milice rebelle terroriste des FSR, soulignant l'importance de charger responsable les auteurs de ces crimes. / OSM