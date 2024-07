Congo-Kinshasa: L'UE se félicite d'une trêve humanitaire dans l'Est du pays

L'Union européenne (UE) se félicite, dans un communiqué publié ce vendredi 5 juillet, de l'annonce d'une trêve humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo.

« L'UE salue les efforts déployés par les États-Unis d'Amérique et se félicite vivement de l'engagement de la RDC et du Rwanda, espérant que cette trêve humanitaire conduira à un cessez-le-feu permanent et permettra de construire une solution politique durable dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi », indique le communiqué.

Pour l'UE, la situation humanitaire dramatique dans la région souligne la nécessité urgente de mettre fin immédiatement à la violence. Il est également impératif de démobiliser tous les groupes armés et de mettre fin à tout soutien à ces groupes, comme le stipule la déclaration de l'UE du 4 mars 2024.

« Conformément à sa stratégie pour les Grands Lacs, l'UE réaffirme l'importance de s'attaquer aux causes profondes de la crise et de favoriser la coopération entre les pays de la région. L'UE reste déterminée à soutenir les efforts visant à instaurer une paix durable et à promouvoir le développement durable dans toute la région », conclut le communiqué.

Le Gouvernement américain a recommandé, jeudi 4 juillet, aux belligérants d'observer une trêve humanitaire de deux semaines sur les lignes de front au Nord-Kivu. Dans un communiqué de presse de son département d'Etat, Washington précise que cette mesure entre en vigueur à partir de ce vendredi à minuit. Cependant la Maison blanche a invité les parties en conflit à respecter l'esprit de cette trêve avant même son entrée vigueur.