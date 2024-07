Sénégal: Villarreal FC présente Pape Gueye, sa nouvelle recrue, comme un joueur 'très complet'

Dakar — Les dirigeants de Villarreal FC disent compter sur le Sénégalais Pape Gueye, un joueur "très complet" et doté d'une "grande capacité de récupération", pour renforcer le milieu de terrain de ce club espagnol qui vient de le recruter pour quatre ans.

Le footballeur âgé de 25 ans va passer "des tests médicaux et physiques", lundi prochain, selon un communiqué de son nouveau club. Jeudi, il prendra part à une séance d'entraînement de Villarreal FC.

Les dirigeants du club estiment que Pape Gueye sera un "grand renfort" pour le milieu de terrain. "Sa technique, sa grande capacité de récupération, son agressivité dans les duels et son déploiement physique font de l'international sénégalais un joueur très complet", affirme le communiqué de Villarreal FC.

Le club a annoncé sur son site Internet, ce vendredi, l'arrivée de Pape Gueye, un ex-milieu de terrain de l'Olympique de Marseille (2020-2024), libre de tout contrat depuis quelque temps.

Né en Montreuil, en France, Gueye a débuté le football professionnel au Havre AC, un club français qui l'a employé pendant quatre ans (2016-2020).

En 2023, l'Olympique de Marseille l'avait prêté au FC Séville (Espagne) et l'avait ensuite repris. En juillet de la même année, Pape Gueye avait été suspendu pour une durée de quatre mois par le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Le TAS a exécuté une sanction infligée au joueur par la FIFA, quelques mois auparavant, à la suite de son transfert avorté vers Watford (Angleterre).

Le milieu de terrain est passé par toutes les petites catégories françaises avant de rejoindre l'équipe nationale senior du Sénégal en octobre 2021.

Gueye a remporté avec les Lions du Sénégal la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2021 (Cameroun). Avec l'équipe nationale sénégalaise, il a participé à la Coupe du monde 2022 (Qatar) et à la CAN 2023 (Côte d'Ivoire).

Créé en 1923, Villarreal FC n'a plus quitté l'élite du football espagnol depuis 2004. Il se qualifie régulièrement aux compétitions européennes.

Demi-finaliste de la Ligue des Champions en 2006, il a atteint en 2021 la finale de la Ligue Europa pour la première fois et a remporté son premier trophée européen, aux dépens de Manchester United, à l'issue de la plus longue séance de tirs au but (TAB) dans l'histoire des finales d'Europe (1-1, 11 TAB à 10).

Le nouveau club de Pape Gueye a pris la huitième place de la Liga à la fin de la dernière saison (2023-2024).