Burkina Faso: 'Seeds for the future 2024' - Le Burkina représenté par huit étudiants

Essaouira, Maroc) — A la première édition regionale du programme "Seeds for the future" organisé par Huawei Northen Africa, le Burkina Faso est représenté par huit étudiants qui entendent porter haut le drapeau national à ce grand forum regional.

Issoufou Nikièma, Franck Ben Yacine Sawadogo, Wendyam Carine Tapsoba, Amira Soukeyna Banao, Cheick Tidiane Compaoré, Désiré Dao, Athanase Sawadogo et Mohamed Zeba représentent le Burkina Faso à la première édition regionale du programme "Seeds for the future" organisée par Huawei Northen Africa du 3 au 8 juillet 2024 à Essaouira au Maroc. Etudiants en informatique pour la plupart, ils entendent saisir cette grande opportunité pour renforcer leurs capacités technologiques et leurs connaissances digitales. "Je suis content de participer à cette rencontre car cela va me permettre d'avoir plus de notions sur la technologie et l'intélligence artificielle", s'est rejoui Cheick Tidiane Compaoré qui ne tarit pas d'éloges à l'endroit de Huawei pour cette belle initiative.

Une initiative en laquelle Désiré Dao voit une opportunité de réseautage. "Vu que ce forum regroupe des talents de 15 pays d'Afrique, cela constitue une occasion pour tisser des relations qui nous serons utiles dans le future", a t il estimé. Issoufou Nikièma quant à lui voit en "Seeds for the future 2024", un canal de partage d'expériences qui sera très utile pour les participants. "Les échanges que nous allons avoir peuvent susciter des idées novatrices qui vont servir au développement de nos pays respectifs et de l'Afrique", a t il soutenu.

%

Les attentes des participants peuvent être comblés au regard de l'expérience de Carine Tapsoba dont la participation à Seeds for the future Burkina en 2023 a été très bénéfique. Etudiante en cybersécurité, elle a confié avoir acquis beaucoup de connaissances lors de cette rencontre. Sa participation à "Seeds for the future 2023" lui a également permis de gagner beaucoup plus d'assurance en tant que femme engagée dans le numérique. "Dans le domaine du numérique, il n'y a pas beaucoup de femmes pour le moment et c'était très difficile pour moi de convaincre mes parents de me laisser faire des études en cybersécurité.

Pour eux, c'est un domaine réservé aux hommes", a t elle confié. Mais grâce à sa persévérance et aux initiatives comme "Seeds for the future", Carine Tapsoba est aujourd'hui un ingénieur en cybersécurité, pête à apporter son expertise au développement numérique de son pays et de l'Afrique toute entière. Lors de la cérémonie d'ouverture de "Seeds for the futre 2024" le mercredi 3 juillet 2024 à Essaouira au Maroc, l'expérience de Carine a été partagée comme un cas d'école pour encourager les filles à briser les barières et se positionner comme de véritables ambassadrices du numérique sur le continent.