Cote d'Ivoire: Asec, Africa, Stade, Stella - Retour de la rivalité entre les quatre grands d'Abidjan

La Ligue 1 n'avait plus proposé un tel plateau depuis la saison 2014-2015.

Pour la saison 2024-2025, la Ligue 1 ivoirienne aura à coup sûr un cachet particulier. Ce, en raison du retour de l'Africa Sports d'Abidjan dans l'élite du football ivoirien après son sacre de champion de la Ligue 2.

Un retour qui permettra de réunir sur un même plateau les quatre grands clubs d'Abidjan que sont l'Asec Mimosas, l'Africa Sports d'Abidjan, le Stade d'Abidjan et le Stella club d'Adjamé. Cela n'était plus arrivé depuis la saison 2014-2015, marquée par le premier titre de l'As Tanda et surtout par la relégation du Stella en Ligue 2.

Le Stade, premier club à briser le mythe

Les Magnans d'Adjamé n'ont pas été les premiers parmi les quatre à vivre l'expérience de la division inférieure. Au terme d'une saison 2011-2012 catastrophique à l'issue de laquelle ils ont terminé à la 6e place de la poule A, les Yéyés ont connu la descente (avec trois autres que sont Adzopé Fc, la Jca et l'As Ouragahio).

Le champion d'Afrique des clubs 1966 y est resté deux saisons consécutives avant d'effectuer son retour lors de l'exercice 2014-2015. La suite, on la connaît. Il s'est ensuivi l'abonnement régulier des clubs du « Big four » ivoirien en Ligue 2, à l'exception de l'Asec. Le Stella club et le Stade d'Abidjan sont les deux clubs ayant le plus vécu cet « enfer ».

En effet, après les deux premières expériences des saisons 2012-2013 et 2013-2014, les Bleu et Rouge vont être maintenus quatre autres périodes successives au purgatoire (2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022). Le Stella a connu le plus long séjour en Ligue 2.

Au total, cinq saisons de 2015 à 2020. Et, il y a eu enfin l'épisode de l'Africa, le deuxième club le plus titré de Côte d'Ivoire. Ce, à partir de l'édition 2021-2022. Un séjour de trois saisons qui n'est pas passé inaperçu, rendant d'ailleurs la Ligue 2 ivoirienne plus attrayante.

Ce qui va changer

Le retour de l'Africa sonne également le réveil des grands derbys comme celui qui l'opposait à l'Asec Mimosas, l'éternel rival. Cependant, on ne peut pas affirmer, de facto, que le titre 2024-2025 se jouera entre ces deux clubs. La situation ayant évolué avec l'émergence de nouveaux clubs.

En effet, c'est le Fc San Pedro qui a ravi le titre à l'Asec, au terme de la dernière saison. Il faudra aussi compter avec le Racing, champion de Côte d'Ivoire 2020.

En dépit de tout, ce quatuor aura les arguments pour rivaliser, presque, à armes égales. L'Africa arrive avec du dynamisme et cette farouche volonté de refaire son retard et reprendre la place qui est la sienne.

L'Asec qui a certainement tiré les leçons de sa mauvaise saison, voudra se racheter et revenir au premier plan. Tout en sachant que, désormais, son grand challenger est présent pour contester sa suprématie.

Le Stade, quant à lui, signe la renaissance, avec sa qualification en Ligue des champions. Le Stella qui a terminé dans le Top 5 réalise l'une de ses meilleures saisons des dernières années.