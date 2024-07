Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 06 Juillet 2024

Nigeria : Cédéao - Les Chefs d’Etats en conclave ce dimanche à Abuja

Les chefs d’Etat de la Cédéao doivent tenir quant à eux un sommet dimanche à Abuja, où la question des rapports avec l’AES sera sur la table. Plusieurs présidents ouest-africains ont appelé ces dernières semaines à trouver une solution pour renouer le dialogue entre les deux camps. Parmi eux, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye avait jugé fin mai possible une réconciliation entre la Cedeao et les trois pays du Sahel. En juin, son homologue mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui vient d’être réélu, avait appelé les pays d’Afrique de l’Ouest à s’allier à nouveau face à l’expansion du jihadisme. (Source : La Croix)

Cameroun : Trucage de match - Le Jury Disciplinaire de la CAF sanctionne Samuel Eto’o à une amende de 120 millions Fcfa

Le Jury Disciplinaire de la Confédération Africaine de Football (CAF) a sanctionné financièrement le président de la Fédération camerounaise de Football (FECAFOOT), Samuel Eto’o à l’issue de son enquête dans l’affaire portante accusations de manipulation de matches et de violation des principes d’éthique et d’intégrité. Après examen des éléments présentés, le Jury Disciplinaire a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour établir la culpabilité de M. Samuel Eto’o et de M. Valentin Nkwain concernant la manipulation de matchs de football. Cependant,le Jury a jugé que M. Eto’o avait sérieusement enfreint les principes d’éthique, d’intégrité et d’esprit sportif définis à l’article 2 alinéa 3 des Statuts de la CAF. Cette violation est liée à la signature par M. Eto’o d’un contrat d’ambassadeur de marque avec la société 1XBET, en échange d’une rémunérati. En conséquence, le Jury Disciplinaire a décidé d’infliger à M. Samuel Eto’o Fils une amende significative de 200 000 USD soit plus de 120 millions FCFA, pour cette infraction aux règles éthiques de la CAF. (Source : abangui.com)

%

Centrafrique : Faits divers - Assassinat d’un jeune à Kouango par un élément de Force de défense

Le calme est revenu ce vendredi 5 juillet 2024 à Kouango dans la préfecture de la Ouaka après l’assassinat d’un jeune de 19 ans, le 4 juillet par un élément des Forces Armées Centrafricaines basées dans la ville. L’acte s’est produit près de la barrière de Bata Ouali sur l’axe Ndaba à 5 kmde la ville. Selon les témoignages d’une source locale, tout a commencé par le contrôle des usagers de cet axe dont un jeune homme qui se rendait de l’autre côté du village, pour ses courses personnelles. C’est pendant le contrôle qu’un élément des FACA a haussé le ton. La situation a dégénéré quand le jeune a refusé de présenter ses papiers d’identité. Enervé, le soldat a levé son arme et a tiré une balle sur le jeune homme, ce qui lui a ôté la victime. Aux dernières nouvelles, les activités sont toujours paralysées dans la ville de Kouango dans la Ouaka. Même si un calme précaire est observé ce vendredi 5 juillet 2024, les boutiques tenues par des musulmans proches de la victime sont restées fermées.(Source : abangui)

Kenya : Loi de finances 2024- Ruto propose des coupes budgétaires suite à des manifestations meurtrières

Des dizaines de Kényans auraient été victimes d'enlèvements, selon les groupes de défense des droits de l'homme, lors des manifestations qui visaient à annuler les hausses d'impôts au Kenya. Ce mouvement de contestation a provoqué la crise la plus grave de la présidence de William Ruto, en place depuis deux ans. Bien que William Ruto ait retiré les hausses d'impôts, ce qui constitue une victoire pour le mouvement, la réaction brutale aux manifestations a fait craindre un recul des droits de l’homme au Kenya. Au moins 39 personnes ont été tuées lors d'affrontements avec la police et certains manifestants ont brièvement pris d'assaut le parlement la semaine dernière. Le président kenyan a proposé vendredi, des mesures alternatives à la hausse des impôts pour résoudre un déficit budgétaire de 2,7 milliards de dollars. Ruto a annoncé des réductions de dépenses d’1,39 milliard de dollars, et un accroissement des emprunts de 1, 32 milliards de dollars. (Source : africanews)

Sénégal : Finance - Dakar bénéficiera d’un troisième compact du Millenium Challenge Account, axé sur l’économie bleue

Le Sénégal se prépare à recevoir un troisième compact du Millenium Challenge Account (MCA), un programme soutenu par le gouvernement américain, cette fois-ci dédié à l'économie bleue, a-t-on appris de sika finance. L'annonce a été faite par le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, lors d'une cérémonie marquant le 248ème anniversaire de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Ce nouveau compact fait suite aux deux précédents. Le premier, signé en septembre 2009, était destiné au secteur des infrastructures avec un financement de 540 millions de dollars (329,5 milliards FCFA). Le second, entamé le 9 septembre 2022, est axé sur l'énergie avec un budget de 600 millions de dollars, visant notamment à électrifier 325 villages pour améliorer l'accès à l'électricité. (Source : adakar.com)

Cote d'Ivoire: Financement de l’action climatique- Le Chef du gouvernement ivoirien sollicite l’appui des bailleurs de fonds et du secteur privé

Le Premier Ministre, Robert Beugré Mambé, a sollicité l’appui des bailleurs de fonds et du secteur privé pour une participation au financement de l’action climatique en Côte d’Ivoire. A appris allafrica.com de sources officielles ivoiriennes. Il a lancé cet appel au cours de la Table ronde organisée à cet effet, le vendredi 05 juillet 2024 à Abidjan.Et de préciser que pour les contributions déterminées jusqu'en 2030, « les ressources nécessaires sont estimées à 22 milliards de dollars, représentant environ 17 % du PIB ». Pour le Chef du gouvernement, face au défi et enjeux climatiques, la participation à la lutte nécessite des investissements importants à mobiliser rapidement pour réduire la vulnérabilité du pays. Car ces fléaux écologiques menacent l'économie, le développement durable et la sécurité des populations. « Cela se traduit par une perte de 2,17 à 5 milliards de dollars de richesse et plonge au moins un million de personnes sous le seuil de la pauvreté », a-t-il souligné. (Source : allafrica.com)

Niger: Sommet des Chefs d’Etat de l’AES - Le capitaine Traore et Assimi Goitta chez Tiani

Le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ effectue, depuis le vendredi 5 juillet 2024, un voyage à Niamey au Niger où il prendra part au sommet des Chefs d’Etat de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) prévu ce samedi dans la capitale nigérienne, rapporte l'Agence d'information du Burkina citant la direction de la communication de la présidence. Les Chefs d’Etat des pays membres de l'AES se réunissent ce samedi 6 juillet 2024 dans la capitale nigérienne pour un sommet consacré à la vie de l’Alliance et à sa consolidation, ajoute le confrère qui annonce que ce tout premier sommet va réunir les délégations des pays membres de l’AES que sont le Mali, le Niger et le Burkina Faso autour des questions et des défis communs aux trois États. La sécurité et la défense, la lutte contre le terrorisme, les échanges économiques, culturels et commerciaux vont constituer les points essentiels de cette rencontre au sommet de l'AES. (Source : Anp)

Gabon : Covid-19 à Libreville - 7 nouveaux voyageurs testés positifs au virus

Le ministère gabonais de la Santé a annoncé le vendredi 5 juillet 2024 la confirmation de 7 nouveaux cas de Covid-19 dans la capitale Libreville, a-t-on appris de Gabon Review. Ces cas ont été détectés parmi des voyageurs revenant de zones à risque, selon les informations fournies par la Communication gouvernementale. Ces nouveaux cas représentent environ 4% des 162 tests effectués à l'Aéroport international Léon Mba de Libreville le 2 juillet dernier. Les autorités sanitaires ont souligné que les personnes testées positives au SARS-CoV-2 ont immédiatement été prises en charge conformément aux protocoles en vigueur. Ces développements interviennent alors que le Gabon avait renforcé son dispositif de surveillance épidémiologique récemment, en réponse à des préoccupations croissantes concernant une éventuelle résurgence du virus. Les autorités sanitaires ont intensifié les opérations de dépistage à toutes les principales portes d'entrée du pays pour prévenir la propagation du virus. (Source : Gabon review)