Maroc: Rabat-Salé-Kénitra - Mise en service de quatre centres de santé urbains de premier et de deuxième niveau

Rabat — L'offre de santé au niveau de la Région de Rabat-Salé-Kénitra (RSK) a été renforcée à travers la mise en service, vendredi, de 4 centres de santé urbains de premier et de deuxième niveau, indique un communiqué du ministère de la Santé et de la Protection sociale.

Le lancement de ces centres intervient en application des Hautes Instructions Royales visant la mise en oeuvre d'une réforme radicale et profonde du système national de santé à même de garantir l'implémentation idéale du chantier de la protection sociale et de la couverture sanitaire globale.

Il s'agit ainsi du Centre de santé urbain de niveau I Akkari et du centre de santé urbain niveau II Sidi Fatah, situé dans le périmètre territorial de l'arrondissement Hassan, précise la même source, ajoutant qu'au niveau l'arrondissement Yacoub Al-Mansour, il a été procédé au lancement des services du Centre de santé urbain de niveau I Al Masjid et du Centre de santé urbain de niveau II El Melk.

La mise en service de ces centres, dont le lancement a été donnée par la déléguée provinciale de la Santé et de la Protection sociale de la région RSK, Dr Majda Frindy, s'inscrit dans la continuité de la mise en place de l'infrastructure de santé publique notamment en ce qui concerne la construction, la réhabilitation et l'aménagement des établissements de soins de santé de proximité, outre le renforcement et l'amélioration de la prestation sanitaire au niveau de la région.

Réhabilitées et équipées par le ministère, ces structures visent notamment à répondre aux besoins croissants en termes de services de santé dans ces quartiers et à assurer l'encadrement des étudiants stagiaires (médecins et infirmiers des secteurs public et privé), tout en renforçant l'offre de formation continue du corps professionnel de santé.

A la faveur de cette initiative, relève le communiqué, une population de près de 80.000 personnes aura accès aux services de santé de base, notamment les consultations médicales générales, le suivi de la santé maternelle et infantile et le traitement des maladies chroniques. Elle bénéficiera également des services infirmiers, des programmes de sensibilisation à la santé, à la santé scolaire et à la santé des jeunes.

A noter que le ministère a mobilisé des ressources humaines qualifiées (51 personnels médicaux, infirmiers et administratifs) qui auront pour mission d'assurer des services médicaux et thérapeutiques au niveau de ces établissements au profit de la population cible. Il a également veillé à doter ces centres d'équipements de pointe, de dispositifs biomédicaux de haute qualité, et de système informatique intégré qui contribueront à améliorer l'orientation des patients et à fournir des soins de proximité aux citoyens dans des conditions les plus appropriées, tout en leur facilitant l'accès à un dossier médical électronique, le but étant de leur accorder la possibilité de recevoir des soins aux niveaux régional et national.