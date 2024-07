Algérie: Lancement du programme de location-vente 'AADL3'

ALGER — La formule de location vente, gérée par l'Agence nationale pour l'amélioration et le développement du logement (AADL) a été lancée ce vendredi soir à 21h00 et sera numérique à 100% et ce grâce à la plateforme numérique relative à l'opération d'inscription au programme.

Une large partie des Algériens attendaient avec impatience le lancement de nouveaux projets de logements, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a répondu à cette attente en annonçant, en octobre 2023, le lancement du programme "Aadl 3".

Cette décision a été suivie en mai dernier par l'annonce par le président de la République, lors de sa visite à la wilaya de Khenchela, de l'ouverture des inscriptions pour ce programme à partir du 5 juillet.

Dotée d'un site et d'une application numériques, cette plateforme a été lancée lors d'une conférence de presse sur le programme "AADL 3", animée par le Directeur général (DG) de l'Agence "AADL", Fouad Mokrani et le Directeur général-adjoint chargé de la souscription et de la documentation, Faouzi Djermouni.

La plateforme numérique est accessible via le lien suivant: http://aadl3inscription2024.dz, via lequel, l'application électronique est téléchargeable pour les Smartphones "Android" (Play Store) ou "IOS" (Apple Store), d'autant que l'inscription sera possible à travers le site de la plateforme ou l'application.

Selon M. Mokrani, "le site de la plateforme est opérationnel 24 heures, avant l'ouverture des inscriptions, afin de permettre à ceux désirant s'y inscrire de consulter le site ou télécharger l'application".

Quant à l'inscription, le DG assure qu'elle était " facile et simple", d'autant plus que l'opération sera possible sur ordinateur ou sur Smartphone, et ce afin que ceux désirant s'y inscrire puissent finaliser l'opération où ils se trouvent.

Dans ce cadre, le Directeur général-adjoint a précisé que ceux désirant s'inscrire via ordinateur, n'avaient qu'à accéder à la plateforme via le lien, puis choisir la wilaya, saisir le numéro d'indentification national (NIN), introduire le numéro de la sécurité sociale, ensuite le numéro du téléphone portable, avant de saisir au final, le code de vérification CAPTCHA, puis cliquer pour confirmer les données et valider, ainsi, l'inscription.

Pour l'inscription via l'application AADL3 (téléchargeable sur la plateforme), il faut, tout d'abord, accéder à l'application et appuyer sur la rubrique "Inscription", avant de consulter et d'accepter les conditions apparaissant sur la fenêtre suivante, explique M. Djermouni.

Par la suite, une autre page s'affiche pour choisir la wilaya et saisir le numéro d'indentification national (NIN) et le numéro de la sécurité sociale. La saisie de ces deux numéros, peut être remplacée par le scan de la carte biométrique d'identification nationale et de la carte Chifa.

Après avoir saisi le numéro du téléphone portable et le code de vérification "CAPTCHA", il faut valider les coordonnées en vue de confirmer l'inscription. Un numéro de téléphone fixe s'affiche, par la suite, qu'on doit appeler dans un délai de 24 heures, selon les explications fournies.

Djermouni a en outre fait savoir que la dernière étape dans l'opération d'inscription via l'application, consistait en la vérification de l'inscription, afin que le formulaire d'inscription puisse, par la suite, être téléchargé.

Le DG de l'Agence AADL a mis en avant l'impératif d'introduire, par celui désirant s'y inscrire, le numéro de son téléphone personnel, ajoutant qu'il était impossible d'utiliser un seul numéro de téléphone dans plus d'une opération d'inscription.

Le même responsable a, par ailleurs, indiqué que l'Agence est prête, sur le plan technique, à ouvrir l'inscription à "AADL 3", suite à la mobilisation de tous les moyens indispensables au succès de cette opération.