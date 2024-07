Algérie: Foot /CAN-2025 (qualifications) - 'Nous devons assumer notre rang de favori'

ALGER — Le sélectionneur de l'équipe nationale algérienne de football, Vladimir Petkovic, s'est exprimé au sujet des adversaires de sa troupe, lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations-2025 (21 décembre 2025-18 janvier 2026), assurant que les Verts doivent "assumer leur rang de favori" dans un groupe E, composé également de la Guinée Equatoriale, du Togo et du Liberia, selon le tirage au sort effectué jeudi à Johannesburg en Afrique du Sud.

"Tout d'abord, je dois dire qu'il n'y a plus de petites équipes dans le football moderne et qu'on doit absolument respecter tous nos adversaires. Toutes les sélections se valent désormais, notamment en Afrique où le football a énormément évolué ces dernières années. La qualification ne sera pas simple car les trois adversaires feront tout pour nous battre. Nous devons bien nous préparer d'autant plus que ces éliminatoires vont arriver très rapidement, dès le mois de septembre", a indiqué Petkovic, vendredi, sur le site de la Fédération algérienne de football (FAF).

Les coéquipiers du capitaine Aissa Mandi entameront les qualifications en recevant la Guinée-équatoriale en septembre prochain, à l'occasion de la 1re journée (Gr.E), avant d'enchaîner, quelques jours après, avec un déplacement au Libéria. Ils reprendront les qualifications en octobre (7-15 octobre) en recevant le Togo, avant d'aller défier le même adversaire, pour le compte de la 4e journée.

Les deux dernières journées sont programmées entre les 11 au 19 novembre 2024. L'Algérie se déplacera en Guinée-équatoriale pour croiser le fer avec le "Nzalang nacional", avant de boucler sa campagne à domicile face au Libéria.

"Nous allons analyser les trois équipes et jouer chaque match pour l'emporter que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Evidemment, l'Algérie reste le favori de ce groupe, mais on ne doit pas prendre les choses à la légère et penser qu'on va se qualifier facilement. Nous devons assumer notre rang et montrer à tous que nous sommes les meilleurs sur le terrain", a indiqué le sélectionneur des Verts.

Notons enfin que le sélectionneur national, Vladimir Petkovic, se trouve depuis ce jeudi en Algérie où il assistera vendredi (17h00) à la finale de la Coupe d'Algérie entre le CR Belouizdad et le MC Alger au stade du 5 Juillet 1962 de l'Office du complexe olympique Mohamed Boudiaf (Alger).