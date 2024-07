Ile Maurice: Cressun Roopah - Une vie à éduquer et à améliorer la société

Il a fêté ses 90 ans vendredi. Issu d'une famille de huit enfants du village de Petit-Paquet, à Montagne-Blanche, le parcours de Cressun Roopah fut loin d'être facile.

Avec une mère femme au foyer et un père ouvrier, puis superviseur, à la Mauritius Government Railway, «je me réveillais tôt le matin pour apporter du fourrage aux animaux, porter du bois et je travaillais dans les champs de canne les week-ends», confie-t-il.

ENFANT, Cressun Roopah fréquente l'école primaire de la Church of England de MontagneBlanche. «J'étais un enfant un peu paresseux et ma mère veillait à ce que j'aille à l'école, me donnant même des feuilles de banane pour me protéger de la pluie et courir jusqu'à l'école afin que je puisse apprendre», dit-il avec humour. Il fait ensuite ses études secondaires au Regent College à Quatre-Bornes, où il rencontre sir Aneerood Jugnauth, qui y était également élève. Trouver un emploi n'étant pas chose aisée, après ses études, il occupe des emplois subalternes pour soutenir les revenus de sa famille.

C'est en 1958 que Cressun Roopah réussit à intégrer le Teacher's Training College à Beau-Bassin. Pendant sa formation, il fait la connaissance de Lady Sarojini Jugnauth. Il entame ensuite une carrière d'enseignant, d'abord à la Sebastopol Church of England School où il est le premier Indo-Mauricien à rejoindre cet établissement. Au fil des ans, son travail acharné et son dévouement à la profession le conduiront à occuper le poste de maître d'école, puis d'inspecteur des écoles jusqu'à sa retraite en 1994. Son riche parcours l'a amené à travailler dans plusieurs écoles, telles que la PCK Aryan Vedic Hindu Aided School, Rose Belle North et la Montagne Blanche Church of England School, où il avait étudié pendant son enfance. Entre-temps, il épouse Anika Devi et le couple aura quatre enfants. Mais l'enseignement ne constitue pas le seul moyen pour Cressun Roopah de se consacrer à l'amélioration de la société. Depuis sa jeunesse, il est activement engagé dans des activités sociales dans son village. Parmi celles-ci, on compte la création du Social Welfare Centre de Montagne-Blanche, dont il a été le secrétaire pendant des années, l'introduction d'activités sportives, sociales et littéraires pour les jeunes et la fondation du Hindu Juniors Football Club.

Quelques années plus tard, Cressun Roopah s'installe à Quatre-Bornes avec sa famille, où il continue à s'engager au service de la société. Il a ainsi créé un supermarché coopératif à QuatreBornes et a été parmi les fondateurs du Nirvan Shiv Mandir. Il a aussi intégré l'International Society For Krishna Consciousness (ISKCON) et fondé le groupe Senior Citizens d'un temple à Phoenix, où il enseignait le yoga et offrait des repas gratuits. Il a, entre autres, fondé la Cooperative Secretaries Association et son engagement de longue date pour une société meilleure lui a valu d'être décoré par l'ancien président de la République, Karl Offmann.

En fêtant ses 90 ans vendredi, Cressun Roopah était entouré de son épouse, de ses quatre enfants et de proches venus des États-Unis, d'Australie, du Luxembourg et d'Afrique du Sud pour célébrer son parcours, qu'ils décrivent comme exemplaire. Le président de la République, Pradeep Roopun, et Lady Sarojini Jugnauth ont également assisté à la célébration. «Dans le monde digital où les ressources sont facilement accessibles aux jeunes, il ne faut pas oublier l'importance de la discipline, du contrôle et de l'éducation. Si l'intelligence artificielle peut se révéler bénéfique, la touche humaine est irremplaçable et c'est surtout aux parents de veiller à ce que la nouvelle génération bénéficie d'un environnement adéquat pour apprendre, grâce à une parentalité responsable et à la collaboration avec les enseignants. Parallèlement, les enseignants doivent désormais être mieux préparés à faire face aux complexités d'un monde en constante évolution», déclare Cressun Roopah