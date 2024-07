Burundi: Lutter contre les risques d'inondation et renforcer la résilience

communiqué de presse

WASHINGTON — Un nouveau projet financé par la Banque mondiale appuiera l'atténuation et la résilience aux inondations à Bujumbura, en combinant des investissements à fort impact pour la gestion des risques d'inondation et en aidant à améliorer la gestion urbaine résiliente aux aléas climatiques du pays.

Le Burundi est l'un des pays les plus densément peuplés au monde et il est vulnérable aux événements liés au climat. Le Projet d'Urgence sur la Résilience Urbaine du Burundi (PRU), appelé localement "IBISAGARA BIRAMA", a été conçu pour répondre aux besoins urgents de lutte contre les inondations à Bujumbura accentués par les risques fréquents d'inondation dus au changement climatique et le risque récent de montée des eaux du lac Tanganyika. Il financera la réhabilitation urgente et le dragage des rivières qui traversent la ville et fournira une protection plus permanente contre les inondations du lac et des rivières dans les zones denses en activités économiques et en populations vulnérables. Il permettra également de protéger les infrastructures clés afin d'éviter toute interruption de l'approvisionnement en eau de la ville.

"Le projet arrive au bon moment, compte tenu de l'augmentation des inondations urbaines au Burundi dues au changement climatique. Ces inondations touchent une grande partie de la population et occasionnent chaque année un manque à gagner pour la croissance économique. Le projet appuiera les institutions clés pour améliorer la gestion urbaine avec l'objectif de réduire les risques d'inondation tout en fournissant de meilleures alertes précoces et en améliorant la capacité des institutions publiques et des communautés à répondre aux catastrophes", a déclaré Hawa Wagué, Représentante Résidente de la Banque mondiale au Burundi.

Avec un financement de 113 millions de dollars (dont 60 millions de dollars de dons de l'IDA* et 53 millions de dollars du Mécanisme de Réponse aux Crises), le projet vise à répondre aux problèmes d'inondations urbaines à Bujumbura et à établir les bases d'une fourniture de services urbains plus résilients au climat au Burundi. Les efforts mettront l'accent sur les mesures d'urgence de réponse aux inondations, les interventions d'infrastructures résilientes au climat afin de réduire les risques d'inondation, les systèmes d'alerte précoce aux inondations et l'élaboration de plans d'utilisation du sol tenant compte des risques. Le projet devrait bénéficier à la population de Bujumbura, dont plus de 200 000 personnes directement touchées par l'urgence des inondations en cours.

Le projet financera à la fois des infrastructures classiques et des solutions vertes. Les interventions d'urgence couvriront l'ensemble de la ville, tandis que la majorité des investissements sera ciblée sur les bassins versants les plus touchés de Bujumbura, sélectionnés en fonction de leur capacité à faire face aux risques d'inondation actuels et à garantir des résultats à long terme, ainsi qu'en fonction de considérations d'équité sociale qui s'inscrivent dans le cadre de plans de développement plus larges. Toutes les activités de construction et de réhabilitation garantiront la résilience de l'infrastructure construite face aux chocs climatiques futurs en appliquant les principes du « reconstruire en mieux ».

* L'Association Internationale de Développement (IDA) de la Banque mondiale, créée en 1960, aide les pays à faible revenu en leur accordant des dons et des prêts à taux d'intérêt faibles ou nuls destinés à des projets et des programmes qui stimulent la croissance économique, réduisent la pauvreté et améliorent les conditions de vie des populations. L'IDA figure parmi les principales sources d'assistance pour ses 75 pays clients, dont 39 se trouvent en Afrique. Depuis 1960, l'IDA a fourni 552 milliards de dollars à 115 pays. Les engagements annuels se sont élevés en moyenne à environ 36 milliards de dollars au cours des trois dernières années (AF21-AF22), dont environ 75 % sont destinés à l'Afrique. Pour en savoir plus : https://ida.worldbank.org #IDAworks