Madagascar: Rovan'i Madagasikara - La collection « Ranavalona III » s'étoffe

L'inauguration officielle de la nouvelle salle dédiée à la reine Ranavalona III s'est tenue hier au Rovan'i Madagasikara, présentant six nouvelles collections de la reine en complément de celles déjà exposées.

La reine Ranavalona III (1861-1917) continue de fasciner et d'inspirer, et cette fascination est célébrée avec une nouvelle salle d'exposition inaugurée hier au Rovan'i Madagasikara, en complément des autres collections de Ranavalona III qui y étaient déjà exposées. Cette cérémonie, marquée par la présence de la ministre par intérim de la Communication et de la Culture, a dévoilé six objets exceptionnels ayant appartenu à la dernière reine de Madagascar.

Parmi les trésors exposés, deux portraits attirent particulièrement l'attention: un grand portrait peint par Trevor Haddon et un pastel sur papier réalisé par Henriette Eudel durant le séjour de la reine à Alger. Un grand miroir rond, orné de sculptures dorées, reflète l'élégance et la majesté de Ranavalona III. Une carte d'invitation à l'anniversaire de la reine, célébré le 20 novembre 1896, et divers accessoires personnels de la souveraine complètent cette collection.

Un biblé coloré, renfermant des photos de la reine, est précieusement conservé dans une vitrine imposante. «Ce sont des collections de Fonds Yavarhoussen prêtées par le Rovan'i Madagasikara pour partager l'histoire avec un public plus large durant une année. Ce n'est pas seulement une exposition ordinaire, mais un témoignage vivant de l'histoire à travers chaque pièce. Le deuxième étage est dédié aux collections sur Ranavalona III, notre reine la plus récente et celle dont nous avons le plus de collections», souligne la ministre Rafaravavitafika Rasata lors de son discours.

Une plongée dans l'histoire

«Je tiens à remercier le gouvernement malgache. Nous avons l'ambition de défendre une culture qui marque l'histoire. Se tourner vers le passé est une grande étape pour aujourd'hui et demain. Nous sommes prêts à promouvoir la culture, c'est pourquoi nous avons encouragé les chercheurs avec des bourses de 17 000 euros jusqu'au 10 juillet pour ceux étudiant l'histoire», déclare le représentant du Fonds Yavarhoussen.

Le deuxième étage ne se limite pas à Ranavalona III. Dix-neuf autres oeuvres y sont exposées, témoignant des beaux-arts après la colonisation. Parmi ces oeuvres, certaines ont survécu à l'incendie du Rova le 6 novembre 1995. «Les dix-neuf oeuvres des beaux-arts sont bien sélectionnées et authentiques. C'est la première exposition publique pour ces oeuvres-là. Elles comprennent des peintures à l'huile, des peintures à la plume, des aquarelles, de l'art abstrait et des peintures sur carton», explique la Princesse Ralandy Fenosoa.

Le rez-de-chaussée offre également une immersion dans l'histoire avec une maquette du Rovan'i Madagasikara, des photos du XVIIe siècle, le squelette d'un dinosaure et des objets des vingt-trois régions de la Grande île. Le premier étage présente des objets utilisés par les anciens occupants de l'Anatirova, comme une paire de bottes et un pistolet de Radama I, ainsi que le dais et le trône royal, et le lit de la reine Rasoherina. Le palais a été reconstruit en utilisant des technologies modernes, incluant un système anti-incendie. Une bibliothèque au troisième étage, avec plus de cinq cents ouvrages, enrichit encore cette offre culturelle