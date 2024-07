Madagascar: Exposition à l'IFM - Le sport sous divers angles de trois artistes

Que représente le sport pour les artistes ? L'Institut Français de Madagascar (IFM) s'apprête à accueillir un événement culturel d'envergure avec l'exposition intitulée « Lignes de Failles», qui se tiendra du 8 juillet au 24 août. Cette exposition fascinante met en avant une cinquantaine de photographies réalisées par les talentueux Jean-Luc Andrianasolo et Rijasolo, accompagnées de neuf textes poignants de l'écrivaine pluridisciplinaire, slameuse et actrice Vony Ranala.

Fruit d'une résidence artistique soutenue par l'Institut Français de Paris, « Lignes de Failles » offre une exploration artistique du sport sous divers angles. Jean-Luc Andrianasolo, avec son regard poétique, nous emmène dans l'univers des terrains de tennis, capturant la vie des joueurs, des coachs, des ramasseurs de balles, et bien d'autres acteurs de cet environnement. De son côté, Rijasolo présente un travail documentaire saisissant sur les jeunes pratiquant le Parkour à Madagascar, une discipline de déplacement urbain popularisée par le film «Yamakasi» dans les années 2000.

« Les textes de Vony Ranala apportent une dimension littéraire à l'exposition, offrant des impressions sensibles sur le parcours des femmes dans le sport, en particulier des athlètes de haut niveau en natation, judo et aïkido. Ces oeuvres conjuguées forment un ensemble riche et diversifié, invitant le public à réfléchir sur les multiples facettes du sport et son impact sur la société », souligne une responsable au sein de l'IFM.

Mais l'exposition ne s'arrête pas là. Cette manifestation artistique sera agrémentée d'événements annexes tels que le « Dîner Philo » prévu le 20 juillet, où le thème « Le sport est-il une forme d'art ? L'art est-il une sorte de sport ? » sera débattu. De plus, des projections et des sessions de dessin de modèles vivants reprenant les mouvements des sports des Jeux Olympiques, avec une danseuse professionnelle et le dessinateur Dwa, viendront enrichir cette expérience culturelle unique.