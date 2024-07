Madagascar: Épidémie de grippe - Hausse notable des consultations médicales

De nombreuses maladies persistent en ce moment, ce qui explique l'augmentation du nombre de personnes ayant recours aux services des médecins.

En hausse. Depuis des semaines, les centres de santé voient affluer un grand nombre de patients. «Nous enregistrons une trentaine de consultations par jour, dont dix présentent des symptômes de l'épidémie actuelle», rapporte un médecin généraliste travaillant dans un centre de santé de base à Atsimondrano. «En raison de cette maladie qui touche un grand nombre de personnes, mes consultations ont considérablement augmenté», a déclaré hier un médecin dans un dispensaire privé à Andoharanofotsy. Les consultations médicales ont augmenté en réponse à l'épidémie qui affecte la population de manière significative.

«Les symptômes de l'épidémie actuelle sont plus ou moins similaires à ceux de la grippe : forte fièvre, toux sèche, troubles respiratoires, asthénie, insomnie et perte d'appétit», explique le médecin d'un dispensaire privé. De plus, certains professionnels de santé soupçonnent l'apparition d'une nouvelle souche de la Covid-19.

En l'espace de cinq jours, nous avons enregistré douze patients considérés comme des cas suspects atteints de cette nouvelle souche. Mais pour le moment, «je ne peux pas affirmer qu'il s'agit vraiment d'un variant du coronavirus. Toutefois, il faut être vigilant car l'Organisation Mondiale de la Santé affirme que le virus responsable de la Covid-19 Omicron XBB est cinq fois plus dangereux que la variante delta et a un taux de mortalité plus élevé», informe le docteur Soa Kanto Domoina Rakotonoely.

Fausse rumeur

Un responsable du ministère de la Santé publique, le Docteur Manuella Christophère Andrianavalona, directeur de la Veille Sanitaire et de la Surveillance Épidémiologique et Riposte (DVSSER), a souligné lors d'une interview donnée à la chaîne nationale le 27 juin dernier que l'existence d'une nouvelle souche de la Covid-19 reste une fausse rumeur véhiculée sur les réseaux sociaux. Elle a confirmé ses dires lors d'une conversation téléphonique hier. Pendant cette interview, elle a insisté sur le fait que les maladies qui se propagent en ce moment seraient plutôt une grippe ou un rhume.

Toutefois, il est recommandé à chacun de porter un masque pour prévenir toute complication, car des cas de Covid-19 persistent dans le pays. «Il est également important de prendre toutes les mesures de précaution possibles, telles que le port de gants, et dans la mesure du possible, éviter l'humidification de l'air. Il est conseillé de limiter l'utilisation de la climatisation et de minimiser l'exposition aux fumées dangereuses à la maison. En outre, il est essentiel de se laver les mains aussi fréquemment que possible», conclut le Dr Soa Kanto Domoina Rakotonoely.