Madagascar: Football / CAN 2025 - Les Barea joueront six matchs en deux mois et demi

Madagascar disputera les deux premières journées des éliminatoires de la Can 2025 dans moins de deux mois. La phase qualificative s'étalera du début septembre à la mi-novembre.

Calendrier très chargé. Le sélectionneur Romuald Félix Rakotondrabe n'aura plus que moins de deux mois pour former son équipe et préparer ses protégés pour les deux premières journées de la phase qualificative prévues en début septembre, en vue de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des nations. D'après le tirage au sort de jeudi, Madagascar évolue dans le groupe A avec la Tunisie, les Comores et la Gambie. Cette phase de qualification à la Can, au Maroc (21 décembre 2025-18 janvier 2026) s'étalera sur deux mois et demi. Les deux premières journées se joueront entre le 2 et le 10 septembre. Les troisième et quatrième auront lieu du 7 au 15 octobre. Et les deux dernières journées, la cinquième et la sixième, se tiendront entre le 11 et le 19 novembre.

« Je ne prends pas compte du calendrier et de l'ordre des matchs publiés par les facebookers tant que la Caf et la Fédération ne publient pas celui officiel », a d'abord souligné le coach Rôrô. Le site officiel de l'instance africaine n'a pas, jusqu'à hier soir, publié le calendrier. D'après ce qu'on peut trouver dans les réseaux sociaux, Madagascar jouera à l'extérieur contre la Tunisie. Cette nation est la vainqueure de la Can en 2004 et finaliste en 1996 et 1965. Les Aigles de Carthage ont disputé vingt-et-une phases finales de la Can dont seize consécutives entre 1994 et 2021. La Tunisie est l'actuel leader provisoire du groupe H aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 après un parcours sans défaite de trois victoires et un match nul.

Programme de préparation

À la deuxième journée, selon toujours ce qu'ont publié les réseaux sociaux, les Barea recevront les Coelacanthes à domicile. « Nous relançons dès maintenant les négociations avec les expatriés. Comme j'ai déjà mentionné après les matchs à Johannesburg, nous allons garder ce groupe s'il n'y aura pas de blessé et s'ils jouent tous en club après la fin de saison. Nous verrons après s'il serait nécessaire de solliciter trois ou quatre autres », réitère le sélectionneur. Les joueurs professionnels sont tous en ce moment en vacances

et leur championnat reprendra vers le mois d'août. « Dans ce cas, ceux qui jouent en club n'auront que quatre matchs dans les jambes. Espérons aussi que ceux blessés seront rétablis et ceux en fin de contrat retrouveront entretemps de nouveaux clubs », a précisé le coach Rôrô.

Concernant les trois ou quatre joueurs expatriés annoncés par le président de la Fédération, Romuald Rakotondrabe a affirmé qu'aucun programme n'a été fait jusqu'ici pour la détection et la négociation avec ces joueurs. « Les noms qui circulent sur les réseaux sociaux ne sont donc pas vrais et ne viennent pas de nous », affirme-t-il. Bref, le sélectionneur n'a pas encore pu nous livrer un programme de préparation précis, à moins de deux mois des deux premières journées.