Madagascar: Évènement - Business Day au Louvre

Le Louvre Hôtel & Spa, établissement quatre étoiles de Madagascar, a organisé hier la deuxième édition de son événement Business Day, confirmant son engagement en tant qu'acteur clé dans le secteur de l'hôtellerie.

Cet événement, tenu à Antaninarenina, visait à rapprocher encore davantage l'hôtel de ses clients et partenaires commerciaux. Des représentants des sociétés de renom telles que L'Express de Madagascar, DHL, BGFI Bank, ainsi que diverses autres entreprises, ont été conviés à cette journée spéciale.

Relation partenariat

La visite a débuté par une visite guidée des infrastructures de l'hôtel, notamment les six salles de réunion comme Saint Germain, Eiffel, Altitude, Signature, Concorde et Sugar ainsi que le coin spa comprenant Les Bains du Louvre, des services de massage et d'autres prestations de bien-être.

"Notre objectif avec ce Business Day est de renforcer notre collaboration avec les entreprises avec lesquelles nous travaillons déjà, ainsi que d'établir de nouveaux partenariats. Nous visons également à toucher une clientèle individuelle, en particulier pour nos services de spa," explique Stefana Sbirkova, directrice générale de l'hôtel. "C'est la deuxième fois que nous organisons cet événement et nous envisageons de le répéter régulièrement."

Situé dans un bâtiment Eiffel des années 1930, Le Louvre Hôtel & Spa jouit d'un emplacement exceptionnel, idéal pour le tourisme d'affaires et de loisirs. "C'est également le point de départ parfait pour visiter les sites touristiques de la ville d'Antananarivo. Nous nous efforçons de figurer parmi les meilleurs hôtels de Tana, en respectant les normes internationales et les attentes de nos clients, qu'ils soient nationaux ou internationaux ", ajoute Stefana Sbirkova. Le Business Day de cette année a non seulement permis de renforcer les liens existants, mais aussi d'ouvrir de nouvelles perspectives de collaboration.