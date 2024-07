Madagascar: Ambohimalaza - Plusieurs infrastructures pour l'EPP Antetona

Belle célébration hier à l'École primaire publique (EPP) d'Antetona à Ambohimalaza.

Trois associations, dont Rexma, L'Arc-en-ciel et Bonsens, ont uni leurs efforts pour doter l'établissement de plusieurs infrastructures qui vont contribuer de manière significative à améliorer le bien-être des élèves. Elles comprennent de l'eau potable par pompage solaire, des salles de classes rénovées et illuminées, un bloc sanitaire neuf et normalisé, des jardins potagers, une cantine rénovée et des bourses pour les sept meilleurs enfants.

Inaugurées hier, ces installations seront accessibles aux enfants de l'EPP dès la rentrée des classes en septembre. Des cadeaux mérités au vu des très bons résultats obtenus par l'école avec 100% d'admis aux derniers examens du CEPE.

"Il y a deux mois encore, nos enfants allaient chercher de l'eau à plus de 300 mètres à tour de rôle vers une source d'eau insalubre et à l'accès dangereux, et ils en revenaient avec 20 litres d'eau sur le dos. Aujourd'hui, l'eau arrive directement dans l'enceinte de l'EPP et c'est merveilleux ", souligne Rianah Randriamirindra, le directeur de l'EPP. "Trois salles de classes sont totalement rénovées et éclairées par énergie solaire, les toilettes délabrées ont été remises à neuf et toutes les autres salles ont été repeintes, y compris le réfectoire", ajoute-t-il.

«Antetona - Ambohimalaza a été choisi selon les critères de sélection que nous imposons, et de commun accord avec Rexma et BonSens, nous avons entamé les travaux », précise-t-on du côté de L'Arc-en-ciel Forage Mada.

Parmi les critères essentiels figure l'engagement des bénéficiaires à entretenir et surveiller de près les ouvrages et les travaux réalisés.

L'expertise de l'Association REXMA, « Réseau d'Experts Malagasy », valorise par ses travaux les écoles nécessiteuses. La jeunesse et la générosité de BonSens, qui en est à ses débuts, ainsi que l'expertise de L'Arc-en-Ciel pour fournir de l'eau.