Algérie: Coupe d'Algérie 2024 / Finale MC Alger - CR Belouizdad (0-1) - Déclarations des entraîneurs

ALGER — Déclarations des entraîneurs Amir Beaumelle (MC Alger) et Marcos Pequeta (CR Belouizdad), recueillies par l'APS à l'issue de la finale de Coupe d'Algérie de football, remportée par le Chabab 0-1, (mi-temps 0-1), vendredi après-midi au stade du 5-Juillet (Alger):

Amir Beaumelle (Entraîneur du MCA) : "Je ressens beaucoup de fierté, après une saison pleine, couronnée par un titre de champion. Certes, nous sommes déçus de perdre cette coupe, mais j'ai dit aux joueurs de relever immédiatement la tête. Il s'agit de notre première défaite de la saison au stade du 5-Juillet et il n'y a donc aucune honte. Le seul truc que je trouve dommage c'est qu'il s'agit de la finale de la Coupe d'Algérie. Le CRB semblait savoir gérer ce genre de matchs couperets. La rencontre s'est jouée sur des détails et je dis: chapeau-bas à mes joueurs. Le Chabab est resté concentré jusqu'à la dernière journée du championnat pour terminer deuxième, contrairement à nous. En deuxième période, on a été plus cohérents et entreprenants.

L'adversaire a cassé notre rythme, on pouvait marquer sur quelques situations. Les joueurs ont fourni beaucoup d'efforts. Nous avons encaissé un but, mais nous avons échoué à revenir, et cela doit nous servir de leçon pour l'avenir. Notre intention était de remporter la bataille du milieu de terrain, mais l'état de la pelouse n'a pas arrangé nos affaires, car elle était dur et souple à la fois. Après avoir célébré le titre, on a continué à travailler, mais sans avoir une visibilité sur la date de la finale.

C'était difficile de manager les joueurs entre concentration et relâchement. Nos ambitions sont toujours grandes pour la saison prochaine. On va jouer sur tous les tableaux, y compris en Ligue des champions. Et on le fera en travaillant humblement, avec la constante ambition de continuer de progresser. Pour ce qui est de la préparation de la prochaine saison, l'idée est d'engager de jeunes joueurs, capables d'apporter un plus".

Marcos Paqueta (Entraîbneur du CRB) : "Tout d'abord, je tiens à remercier nos fans pour leur soutien. L'adversaire a cherché

à s'accaparer le milieu du terrain d'entrée de jeu, mais nous avons trouvé la solution pour les contrecarrer. Les joueurs ont appliqué mes consignes à la lettre. Nous avons réussi à marquer peu avant la pause et les joueurs sont restés sereins jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre. Dans l'ensemble, je dirai que le match a été difficile, face à une bonne équipe du MCA. Notre victoire s'est concrétisée sur des détails. Concernant mon avenir avec le CRB, je l'ignore encore, mais il y aura probablement des discussions avec la direction, pour voir plus clair".